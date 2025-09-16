छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा में अवैध शराब पीने से दो लोगों की मौत, पुलिस ने 9 सदस्यीय जांच टीम बनाई

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले के करही गांव में अवैध शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई. घटना बीर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव की है. मृतकों की पहचान 30 वर्षीय सुरज यादव और 38 वर्षीय मनोज कश्यप के रूप में हुई है. प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच का आदेश दिया है.

पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने घटना की जांच के लिए नौ सदस्यीय टीम गठित की है, जिसका नेतृत्व उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी (चंपा) यदुमनी सिदार कर रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह दोनों पुरुषों ने गांव में एक व्यक्ति से अवैध रूप से खरीदी गई शराब का सेवन किया. इसके बाद वे बेहोश हो गए.

इसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें पास के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. वहीं, जांच दल को मामले की जांच पूरी कर पांच दिनों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

इस मामले ने इलाके में लोगों के बीच चिंता और डर की स्थिति पैदा कर दी है. स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी और लोगों को ऐसे असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. जांच अधिकारी भी स्थानीय स्तर पर यह पता लगाने में जुटे हैं कि अवैध शराब बेचने वाले कौन हैं और इस मामले में कौन-कौन आरोपी हो सकते हैं. प्रशासन ने साफ किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी.

