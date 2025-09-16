scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा में अवैध शराब पीने से दो लोगों की मौत, पुलिस ने 9 सदस्यीय जांच टीम बनाई

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले के करही गांव में अवैध शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान सूरज यादव (30) और मनोज कश्यप (38) के रूप में हुई. पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसडीओपी यदुमणि सिदार के नेतृत्व में नौ सदस्यीय टीम बनाई है. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले के करही गांव में अवैध शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई. घटना बीर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव की है. मृतकों की पहचान 30 वर्षीय सुरज यादव और 38 वर्षीय मनोज कश्यप के रूप में हुई है. प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच का आदेश दिया है.

पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने घटना की जांच के लिए नौ सदस्यीय टीम गठित की है, जिसका नेतृत्व उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी (चंपा) यदुमनी सिदार कर रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह दोनों पुरुषों ने गांव में एक व्यक्ति से अवैध रूप से खरीदी गई शराब का सेवन किया. इसके बाद वे बेहोश हो गए.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में होने वाली न्यूड पार्टी से पहले पुलिस का एक्शन, फार्म हाउस मालिक गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

बेकाबू होकर पलटा वाहन. (Representational image)
बेकाबू होकर हाईवे पर पलटा पिकअप वाहन... मच गई अफरा-तफरी, 20 से ज्यादा लोग घायल 
हर्निया की सर्जरी के दौरान बुजुर्ग ने गाया गाना
'मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की...' सर्जरी के दौरान बुजुर्ग ने गाया गाना, वीडियो वायरल 
Police arrested
शराब में सुहागा मिलाकर पिलाया, दो युवकों की मौत, विधवा के साथ दूसरा प्रेमी गिरफ्तार 
ठगों ने खोल दी नकली बैंक.
गजब हो गया! ठगों ने खोल दिया नकली बैंक, लाखों लेकर नियुक्तियां भी कर दीं, फिर ऐसे खुला राज 
तीनों आरोपी पीड़ित महिला के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं
छत्तीसगढ़ में शर्मनाक वारदात, मानसिक रूप से बीमार महिला से गैंग रेप, तीन रिश्तेदार गिरफ्तार 

इसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें पास के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. वहीं, जांच दल को मामले की जांच पूरी कर पांच दिनों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

Advertisement

इस मामले ने इलाके में लोगों के बीच चिंता और डर की स्थिति पैदा कर दी है. स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी और लोगों को ऐसे असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. जांच अधिकारी भी स्थानीय स्तर पर यह पता लगाने में जुटे हैं कि अवैध शराब बेचने वाले कौन हैं और इस मामले में कौन-कौन आरोपी हो सकते हैं. प्रशासन ने साफ किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement