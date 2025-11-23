scorecardresearch
 

भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसा, नई नवेली दुल्हन की मौत, चालक फरार

छत्तीसगढ़ के भिलाई में नेशनल हाइवे-53 पर एक दर्दनाक हादसे में 29 साल की युवती की मौके पर ही मौत हो गई. पिता के साथ दोपहिया वाहन से घर लौट रही साक्षी द्विवेदी को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मायके लौटते समय साक्षी द्विवेदी की मौत (Photo: Screengrab)
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. नेशनल हाइवे-53 पर आईटीआई के पास हुई इस दुर्घटना में 29 साल के साक्षी द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता बाल-बाल बच गए. टक्कर के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया. हादसे के बाद हाइवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

पिता के साथ घर लौट रही थी साक्षी

जानकारी के मुताबिक साक्षी अपने पिता के साथ पदुमनगर स्थित घर जा रही थीं. वह राजनांदगांव की एक कंपनी में काम करती थीं और हर सप्ताह की तरह इस बार भी अपने मायके आई थीं. आमतौर पर वह भिलाई-3 स्टेशन उतरती थीं, लेकिन इस बार पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतरीं, जहां से पिता उन्हें बाइक पर लेकर घर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

भीषण टक्कर से साक्षी की सड़क पर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि साक्षी बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गईं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई. वहीं उनके पिता को हल्की-फुल्की चोटें आईं. राहगीरों ने घटना की सूचना तुरंत खुर्सीपार पुलिस को दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हाइवे पर पड़े शव के चिथड़े और बिखरे सामान को देखकर लोग दहशत में आ गए.

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद आरोपी ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. एएसपी (शहर) भिलाई-दुर्ग सुखनंदन राठौर ने बताया, 'खुर्सीपार थाना क्षेत्र के पास NH-53 पर एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. पिता को गंभीर चोट नहीं आई है. आरोपी ट्रेलर चालक फरार है.

फरवरी में हुई थी शादी

मृतका साक्षी द्विवेदी इसी साल फरवरी में विवाह बंधन में बंधी थीं. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की गति अत्यधिक रहती है और अक्सर हादसे होते रहते हैं. उन्होंने प्रशासन से इस व्यस्त मार्ग पर सख्त कार्रवाई और स्पीड कंट्रोल उपाय लागू करने की मांग की है.

 

