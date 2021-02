छत्तीसगढ़: वैलेंटाइन डे पर दंतेवाड़ा पुलिस ने करवाई 15 पूर्व नक्सलियों की शादी

वैलेंटाइन डे यानी प्यार के इस खास दिन पर छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने अनोखा काम किया है. रविवार को दंतेवाड़ा में पुलिस द्वारा 15 पूर्व नक्सलियों की शादी कराई गई. इन सभी नक्सलियों ने हाल के दिनों में ही सरेंडर किया था.



दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव का कहना है कि पिछले 6 महीनों में ही इन सभी ने अपने हथियार छोड़े और मुख्य धारा में वापस आए हैं. इन सभी पर तब काफी इनाम भी घोषित किया गया था.

Chhattisgarh: Dantewada Police organised a marriage ceremony for 15 surrendered Naxals on Valentine's Day yesterday.



"All of them were carrying rewards & laid down arms in the last 6 months. The marriage is being performed in presence of their families," said SP Abhishek Pallav pic.twitter.com/btKyqsuIrC