छत्तीसगढ़ः रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका, सीआरपीएफ के 6 जवान घायल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका होने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि ब्लास्ट सुबह 6 बजे हुआ था.

सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे तभी ग्रेनेड (जो डमी कारतूस बॉक्स में रखा था) ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया. सीआरपीएफ के एक हवालदार की हालात गंभीर है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी पहुंच गए हैं. खबर में अपडेट जारी है...

Chhattisgarh | Four CRPF personnel injured in an explosion caused after a box containing igniter set fell on the floor in a CRPF Special Train at Raipur railway station, says Raipur Police