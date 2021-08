छत्तीसगढ़ः नारायणपुर में नक्सली हमला, ITBP के सहायक कमांडेंट समेत 2 शहीद

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुक्रवार को नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया. इस हमले में आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट समेत दो जवान शहीद हो गए. नक्सलियों ने नारायणपुर-बारसूर रोड पर सुरक्षाबलों की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया. इतना ही नहीं नक्सली हमला कर शहीद जवानों के हथियार और सामान लूटकर भी फरार हो गए.

नक्सली हमले में सहायक कमांडेंट सुधाकर शिंदे (नांदेड़, महाराष्ट्र) और 45 बीएन आईटीबीपी के जवान गुरमुख (पंजाब) शहीद हो गए. दोनों जवान आईटीबीपी के ई कोय 45 बटालियन के थे. हमले के बाद घटनास्थल पर सैन्य मदद भेजी गई. सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया.

Assistant Commandant Sudhakar Shinde and Assistant Sub Inspector (ASI) Gurmukh lost their lives in the line of duty, during a naxal attack near ITBP Camp Kademeta, in Narayanpur district of Chhattisgarh today. pic.twitter.com/LlhJSu9h8R