पटना प्लेन: उड़ान भरते ही टकराया पक्षी, लगी आग-बंद हो गया इंजन और अटक गई 185 यात्रियों की जान

पटना से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां के एक एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजैंसी लैंडिंग कराई गई है. विमान में आग की खबर है. दिल्ली जा रही इस विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है. इस विमान में 185 लोग सवार थे. अबतक की रिपोर्ट के अनुसार विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं.

रिपोर्ट के अनुसार ये विमान पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 बजतक 10 मिनट पर उड़ा था. टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद इस विमान के एक पंखे में आग लग गई. आश्चर्यजनक बात ये है कि इस विमान के पंखे में लगी आग को नीचे से लोगों ने देखा.

विमान से निकल रही थी आग की लपटें

लोगों ने देखा कि विमान के एक पंखे से आग का लपटें निकल रही थी. लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल पटना पुलिस को दी. इसके बाद इस घटना की सूचना एयरपोर्ट को दी गई. फिर इस विमान को वापस लाया गया. वहीं ताजा जानकारी में DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने कहा है कि दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट की चपेट में एक पक्षी आ गया. इसके बाद हवा में ही विमान का एक इंजन बंद हो गया. इसके बाद विमान की इमरजैंसी लैंडिग कराई गई.

बताया गया है कि पहले तय किया गया कि इस विमान को बिहटा एयरफोर्स पर लैंड कराया जाएगा, लेकिन फिर इस विमान को पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया.

रनवे के दौरान ही विमान में थी दिक्कत-पैसेंजर

पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि आग की घटना के बीच तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है. इंजीनियरिंग टीम इस घटना की जांच कर रही है. विमान के यात्रियों का कहना है कि टेकऑफ के दौरान ही विमान में गड़बड़ी थी और टेकऑफ के दौरान ही विमान में तेज आवाज आ रही थी. यात्रियों का कहना है कि विमान जब रनवे पर ही था तभी विमान से खड़-खड़ की आवाज आ रही थी.

रिपोर्ट के अनुसार फुलवारी शरीफ के लोगों ने अपने घरों से विमान के एक पंखे से आग को निकलते देखा. दरअसल विमान हाइट नहीं पकड़ रहा था. इस दौरान लोगों को विमान में आवाज सुनाई दी. तभी यात्रियों ने खिड़की से देखा कि विमान के एक पंखे से आग निकल रही है. इसकी जानकारी तुरंत पायलट को दी गई. इसके बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई.