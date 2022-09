रोजगार के सवाल पर बोले डिप्टी CM तेजस्वी यादव- थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए

10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए. तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमलोग जुमलेवाली की सरकार नहीं है, हमलोग कथनी से नहीं करनी पर विश्वास करते हैं, नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए.

इससे पहले सूबे की स्वास्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी डॉक्टर, सिविल सर्जन और अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि स्थितियां खराब जरूर है लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार होगा, इसके लिए 60 दिनों के अंदर कार्य योजना बनाई गई है.

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी समीक्षाएं की जा रही हैं कई निर्देश हम लोगों ने दिया है. इससे पहले तेजस्वी यादव ने बुधवार देर रात पटना के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था. पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) की स्थिति काफी खराब था. तेजस्वी यादव ने कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाएंगे.

PMCH में अव्यवस्था देखकर भड़के थे तेजस्वी

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कुछ डॉक्टर सो रहे थे. तेजस्वी ने डॉक्टरों को बुलवाया और फिर उनकी अंग्रेजी में क्लास लगा दी. उन्होंने पूछा कि कहां गए थे तो पता चला कि वो लोग खाने के बहाने निकल गए थे. इस पर तेजस्वी यादव ने फटकार लगाई कि Your Duty starts at 10 so why didn't you come after eating?

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे तो PMCH के सुपरिटेंडेंट भी भागते पहुंचे. तेजस्वी यादव ने पूछा कि यह क्या हालात है? कैसे काम चलेगा? मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने माना की हालात बहुत खराब है, ना अस्पताल में किसी डॉक्टर का रोस्टर सही पाया गया, ना ही नर्सेज का, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी भी नदारद दिखे.

10 लाख नौकरी का किया था वादा

विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को जमकर भुनाया था, जिससे युवाओं में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन उस समय सरकार नहीं बन पाई. लेकिन क्या अब तेजस्वी की पहली प्राथमिकता नौकरी होगी? राजद नेता तेजस्वी यादव ने 2020 की चुनावी रैलियों में मंचों से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया.