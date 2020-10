बिहार सरकार के मंत्री कपिलदेव कामत का कोरोना से निधन, सीएम ने जताया शोक

बिहार में विधानसभा चुनाव की जारी प्रक्रिया के बीच एक और मंत्री का निधन हो गया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के पंचायतीराज मंत्री कपिलदेव कामत का निधन हो गया है. वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. कपिलदेव कामत मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. कामत का उपचार पटना एम्स में चल रहा था.

जानकारी के मुताबिक किडनी की बीमारी से पीड़ित रहे कपिलदेव कामत कोरोना वायरस से संक्रमण की भी चपेट में आ गए थे. कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें उपचार के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान गुरुवार की देर रात 1.30 बजे उनका निधन हो गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कपिलदेव कामत वेंटिलेटर पर थे.

सीएम ने जताया शोक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के मंत्री कामत के निधन पर शोक व्यक्त किया है. अपने शोक संदेश में सीएम नीतीश ने कपिलदेव कामत को जमीन से जुड़ा हुआ नेता और कुशल प्रशासक बताते हुए कहा है कि उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत दुख हुआ है. उन्होंने परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करते हुए कहा है कि कामत का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

Bihar CM Nitish Kumar ( in file pic) expresses condolences on the demise of State Panchayati Raj Minister Kapil Deo Kamat pic.twitter.com/joNXjLmlIL