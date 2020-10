पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान, मुखाग्नि देते वक्त बेसुध हुए चिराग

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का राजकीट सम्मान के साथ दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. बेटे चिराग पासवान ने पिता को मुखाग्नि दी. लेकिन इस दौरान वह बेसुध हो कर नीचे गिर पड़े. वहां मौजूद लोगों ने चिराग को संभाला. इससे पहले दीघा घाट पर अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक जुटे. इस मौके पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दीघा घाट पहुंचकर दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ केंद्रीय मंत्री को अंतिम विदाई दी गई. इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. सभी नेताओं ने बारी-बारी पार्थिव शरीर पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

#WATCH Bihar: Last rites ceremony of Ram Vilas Paswan being performed by his son Chirag Paswan, at Digha ghat in Patna. Bihar CM Nitish Kumar, Union Ministers Ravi Shankar Prasad & Nityanand Rai, Deputy CM Shushil Modi & RJD leader Tejashwi Yadav also present. pic.twitter.com/jk0Mu12sC3

बता दें, गुरुवार शाम को लंबी बीमारी के बाद राम विलास पासवान का निधन हो गया था. 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम पांच बजे दिल्ली से पटना पहुंचा. एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान के अंतिम दर्शनों के लिए समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई. रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा घाट पहुंचे हैं.

रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. इस दौरान राजनीतिक नेता और समर्थक जुटे हुए हैं. कई समर्थक रोते हुए नजर आए.



Bihar: Several people, political leaders outside residence of #RamVilasPaswan in Patna as his mortal remains are being taken for last rites.



The Lok Jan Shakti party leader's mortal remains were brought to Patna from Delhi last night. He had passed away on Thursday. pic.twitter.com/Dissi04zPd