लालू यादव की अस्पताल से सामने आई तस्वीर, बेटी Rohini Acharya ने फोटो शेयर कर लिखा इमोशनल पोस्ट

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की बेटी ने पिता की भावुक करने देने वाली तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल में भर्ती दिखाया गया है. इसमें लालू काफी कमजोर और बीमार लग रहे हैं. फोटोज शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी (Rohini Acharya) ने लिखा कि पापा उनके लिये हीरो की तरह हैं, जिनके जल्द ठीक होने की वह कामना करती हैं.

बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का आज 26वां स्थापना दिवस है. लेकिन लालू फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, इस वजह से किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा. पार्टी के स्थापना दिवस पर सिर्फ पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलाया जाएगा.

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी (Rohini Acharya) ने दो फोटोज शेयर की हैं. इसमें वह और मीसा भारती वीडियो कॉल के जरिये पिता लालू यादव को देख रही हैं, इसमें वह भावुक दिख रही हैं.

My hero

My backbone Papa🙏

Get well soon 🤞



हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति

करोड़ों लोगों की दुआएं है जिनकी शक्ति🙏 pic.twitter.com/36ndAbRnTG