बिहारः पार्टी प्रभारी के सामने ही भिड़े कांग्रेस नेता, मंच की ओर फेंकी कुर्सियां

कांग्रेस के लिए बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. बिहार कांग्रेस में एक बार फिर बैठक के दौरान नेताओं के बीच हंगामा और संघर्षपूर्ण स्थिति हो गई. बैठक में शामिल नेता जमकर हंगामा करने लगे. पार्टी कार्यकर्ता पिछले साल के अंत में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए टिकट वितरण पर आरोप लगा रहे थे.

राजधानी पटना में कांग्रेस के ऑफिस में बिहार के नवनियुक्त पार्टी प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में आज मंगलवार (12 जनवरी) को बैठक के दौरान नेता भड़क गए. भक्त चरण दास नेताओं की नाराजगी को चुपचाप देखते रहे थे. इस दौरान कुछ नेताओं ने मंच की ओर से कुर्सियां भी फेंकी.

कांग्रेस नेताओं की आज बैठक शुरू होते ही कुछ नेताओं की ओर से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर मनमानी करने और विधानसभा चुनावों में टिकटों की खरीद बिक्री करने को लेकर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए. हंगामा काफी देर तक जारी रहा.

Bihar: Huge ruckus during Congress in-charge Bhakta Charan Das' meeting with party workers in Patna. The party workers were angry over the defeat of Congress in elections as well as ticket distribution. (Note: Abusive language) pic.twitter.com/dB2nfYCE5n