कांग्रेसः शक्ति सिंह गोहिल को बिहार के प्रभार से मुक्ति, दिल्ली की जिम्मेदारी बरकरार

बिहार कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाने वाले शक्ति सिंह गोहिल को बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. पार्टी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, गोहिल की जगह भक्तम चरण दास को बिहार का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है.

गोहिल ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि बिहार के प्रभार से उन्हें मुक्त किया जाए. गोहिल के पास बिहार के अलावा दिल्ली की भी जिम्मेदारी थी. हालांकि राज्यसभा सांसद ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था कि निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश कि है कि मुझे लाइट जिम्मेदारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए.

निजी कारणो से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुज़ारिश कि है की मुजे लाइट जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। Due to personal reasons, I have requested our Party High Command to allocate me lighter work for next few months and to relieve me ASAP as #Bihar incharge🙏 pic.twitter.com/V9GZY0PsN5