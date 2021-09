Video: क्या बख्तियारपुर का नाम बदलेंगे? सवाल पर नीतीश कुमार बोले- क्या फालतू बात है

बिहार के ऐतिहासिक शहर बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकवास करार दिया है. बिहार में बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की किसी भी मांग को खारिज कर दिया.

पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने की मांग लंबे समय से हो रही है. इस पर सोमवार को जब पत्रकारों ने नीतीश से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू बात है. ऐसा कुछ नहीं होगा.

मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने सोमवार को मांग की थी कि जिस आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को जलाया है वैसे आक्रमणकारी के नाम पर इस शहर का नाम नहीं होना चाहिए.

#WATCH | "What rubbish...why would we change the name of Bakhtiarpur? It is my birthplace," says Bihar CM Nitish Kumar in Patna pic.twitter.com/wTsiVcjNp6