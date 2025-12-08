scorecardresearch
 
Viral Fever Home Remedies: वायरल बुखार से हैं परेशान? अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का यह अचूक उपाय

Viral Fever Home Remedies: आचार्य बालकृष्ण ने वायरल बुखार से बचने का अचूक उपाय बताया है. उन्होंने तुलसी और लौंग से बनने वाला एक खास काढ़े के बारे में बताया है जिसे पीने से न सिर्फ वायरल बुखार में राहत मिलती है, बल्कि सर्दी-जुकाम भी कम होता है और ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रहती है.

वायरल बुखार से बचने के लिए अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का यह उपाय (Photo- Pixabay & Instagram@/ Acharya Balkrishna)
सर्दियों में धूप की कमी, ठंडी और शुष्क हवा के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिससे सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार जैसी बीमारियां का खतरा काफी बढ़ जाता है. वायरल बुखार से बचने के लिए लोग तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी इससे बचने के कई तरीके बताए गए हैं.

आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में अपनी एक पोस्ट में वायरल बुखार से बचने का आसान और असरदार तरीका बताया है. वो कहते हैं कि इसके लिए एक लीटर पानी लें, उसमें 20-25 तुलसी के पत्ते और 3 से 5 लौंग को कूटकर डाल दें. जब पानी आधा रह जाए तब उसे छानकर रख लें. इस काढ़े को हर आधे घंटे में पीने से वायरल बुखार में आराम मिलेगा.

तुलसी से बना ये काढ़ा न सिर्फ वायरल बुखार को कम करता है, बल्कि गले की खराश और कफ जैसी समस्याओं से भी राहत देता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह काढ़ा क्यों है इतना खास?
तुलसी और लौंग के काढ़े में पाए जाने वाले गुणों के कारण यह काढ़ा वायरल बुखार को कम करने में मदद करता है. तुलसी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जबकि लौंग में शक्तिशाली एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो सर्दी-जुकाम और बुखार से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

तुलसी और लौंग के काढ़े के अन्य फायदे:

  • तुलसी और लौंग का काढ़ा डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है जिससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.
  • तुलसी और लौंग का काढ़ा स्ट्रेस कम करने और मूड को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.
  • इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने, श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाने और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

यह बात ध्यान रखें कि तुलसी और लौंग काढ़ा हेल्दी तो है लेकिन यह डॉक्टर के बताए दवाओं की जगह नहीं ले सकता. ऐसे में यदि बुखार तेज है या काफी समय से है तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें.

