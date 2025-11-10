scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: योगी आदित्यनाथ ने बिहार के वोटरों को बांटे पैसे? 13 साल पुराने वीडियो की ये है कहानी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी सभा में बैठे नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक व्यक्ति उनके पास आकर लोगों को कुछ देता दिख रहा है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ बिहार में पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ बिहार में पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं.
सच्चाई
योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो 2012 का है जब उन्होंने गोरखपुर में उन लोगों की पैसों से मदद की थी जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी.

बिहार चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी एनडीए के लिए जोरो-शोरों से प्रचार कर रहे हैं.इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी जनसभा में बैठे दिख रहे हैं.

इस सभा में एक-एक कर लोगों को बुलाया जा रहा है और योगी के बगल में खड़ा एक आदमी इन लोगों को कुछ दे रहा है. ये सभी लोग योगी के पैर छू कर जा रहे हैं.

वीडियो को बिहार का बताकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और योगी खुलेआम पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर से उतरने के बाद गिरने का ये वीडियो AI से बना है (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: बिहार में सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर से उतरने के बाद गिरने का ये वीडियो AI से बना है 
Rajasthan viral video
फैक्ट चेक: राजस्थान का पुराना वीडियो जातीय एंगल के साथ बिहार का बताकर वायरल 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: अमेरिकी झंडे फेंकने का ये वीडियो 2023 का है, ममदानी की जीत से इसका नहीं है कोई लेना-देना  
Fact Check News
फैक्ट चेक: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बाहर बैठे आदमी पर बाघ ने किया हमला? 
Fact Check Video
फैक्ट चेक: बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाए जाने का ये वीडियो बिहार का नहीं है 

वीडियो के साथ कैप्शन  में लिखा है, “चुनाव आयोग पर तमाचा. बीजेपी बिहार में पेशे देकर वोट खरीदे जा रहे है इलेक्शन के टाईम पर. देख जो सब ऐसे जीत होती है. कहां है चुनाव आयोग...खुल्लम खुल्ला वोट खरीद”.

लेकिन आजतक ने पाया कि योगी का ये वीडियो 2012 का है और इसका बिहार चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर पता चला कि इसे 2019 में भी शेयर किया गया था. इससे एक बात साफ हो गई कि वीडियो का अभी चल रहे बिहार चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

Advertisement

उस समय भी ये वीडियो गलत दावे के साथ वायरल हुआ था. इंडिया टुडे ने इसका खंडन करते हुए खबर भी की थी.

वीडियो को 2012 में विनय कुमार गौतम नाम के एक व्यक्ति ने यूट्यूब पर शेयर किया था. अब ये वीडियो डिलीट हो चुका है. विनय एक फोटोजर्नलिस्ट हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं.

2019 में इंडिया टुडे ने विनय से बात की थी. विनय ने बताया था कि ये वीडियो उन्होंने अप्रैल 2012 में शूट किया था. उस समय योगी गोरखपुर से सांसद थे.

विनय का कहना था कि उस समय आग लगने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी. योगी, गोरखपुर के इन लोगों से मिले थे और उन्हें सासंद निधि से वित्तीय मदद पहुंचाई थी. वीडियो में भी लोगों को फसल के बारे में बातचीत  करते सुना जा सकता है.

यहां ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement