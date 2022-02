फैक्ट चेक: महीनों पुराने वीडियो के जरिए चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता की पिटाई का दावा

उत्तर प्रदेश चुनाव की हलचल के बीच कुछ खबरें आई हैं कि राज्य के कुछ इलाकों में बीजेपी नेताओं को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है.

अब इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में गुस्साई भीड़ एक आदमी को पीटते हुए एक बड़े दरवाजे से बाहर खदेड़ती हुई दिख रही है. वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं.

वीडियो को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार करने गए बीजेपी नेता की जनता ने पिटाई कर दी. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, "#लगता है,भाजपा की धुलाई बंद होने का नाम ही नहीं ले रही।". फेसबुक पर और भी कई लोगों ने वीडियो को इसी कैप्शन के साथ शेयर किया है.

क्या है सच्चाई?

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. यह वीडियो जून 2021 का है जब यूपी के गोरखपुर में पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया था.

इन- विड टूल की मदद से खोजने पर हमें यह वीडियो 26 जून 2021 के एक ट्वीट में मिला. वीडियो के साथ अंग्रेजी में लिखा है कि गोरखपुर में बीजेपी समर्थकों ने अपना नामांकन भरने गए सपा उम्मीदवारों की पिटाई कर दी.

Gorakhpur, Adityanath’s home constituency.

Samajwadi Party candidates were thrashed, by BJP supporters, when they went to file their nomination papers.

Someone still wants to speak about political violence in West Bengal ? pic.twitter.com/wpHUdouNQO