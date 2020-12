फैक्ट चेक: किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए RSS कार्यकर्ता ने बांटे खालिस्तानी पर्चे? जानें पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के जरिये दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन में एक आरएसएस कार्यकर्ता पकड़ा गया है, जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तान के समर्थन वाले पर्चे बांट रहा था. वीडियो में एक न्यूज रिपोर्टर एक व्यक्ति से सवाल-जवाब करते हुए देखा जा सकता है. व्यक्ति रिपोर्टर को बता रहा है कि रूपेंद्र नाम के किसी आदमी ने उसे पर्चे बांटने को कहा था. व्यक्ति कह रहा है कि उसे पिछले एक साल से बीजेपी, आरएसएस, श्रीराम और प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार-प्रसार करने की ट्रेनिंग मिल रही थी. वीडियो में व्यक्ति अपनी गलती भी मान रहा है और साथ ही किसानों की तारीफ करते हुए बोल रहा है कि पकड़े जाने के बाद उसके साथ अच्छा बर्ताव हुआ.

