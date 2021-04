फैक्ट चेक: क्या मोदी के प्रभाव की वजह से सोनिया गांधी ने पहली बार मनाई होली?

कोरोनावायरस के खतरे के बीच देश में 29 मार्च को होली का त्यौहार मनाया गया. इसी के बाद से सोशल मीडिया पर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल होने लगी है, जिसमें वे कुछ लोगों के साथ रंगों से होली मनाते हुए नजर आ रही हैं. दोनों के चेहरों पर गुलाल लगा देखा जा सकता है. इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि तस्वीर इस साल 29 मार्च की है जब गांधी परिवार ने होली खेली थी. इसके साथ लोग तंज करते हुए ये भी कह रहे हैं कि मोदी के प्रभाव और हिन्दुओं की एकता की वजह से 'सेक्युलर' गांधी परिवार ने पहली बार हिन्दुओं का होली त्योहार मनाया.

एक ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है "घोर कलयुग.. हे प्रभु! 7 वर्ष पूर्व तक किसने सोचा था कि जीवन में ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब परम सेक्युलर, परम पवित्र परिवार के लोग भी मुसकुराते हुए बहुसंख्यक हिन्दुओ का 'सांप्रदायिक' त्योहार होली मना रहे होंगे."

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर और भी कई कैप्शन के साथ वायरल है. पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे भ्रामक हैं. ये तस्वीर इस साल की नहीं बल्कि 2016 की है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में होली मनाई थी. साथ ही, ये दावा भी गलत है कि गांधी परिवार ने इस साल पहली बार होली मनाई. मोदी सरकार से पहले भी सोनिया गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मना चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं.

कैसे पता की सच्चाई?

इंटरनेट पर कीवर्ड की मदद से खोजने पर हमें कुछ खबरें मिली, जिससे पता चला कि 24 मार्च 2016 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होली मनाई थी. वायरल तस्वीर भी इसी वक्त की है. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को 2016 में होली के दिन ट्वीट भी किया गया था.

Wishing everyone a very happy Holi. Celebrations at AICC, 24, Akbar Road on March 24, 2016 (5/9) pic.twitter.com/LVmVCRsgi6