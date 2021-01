फैक्ट चेक: प्रदर्शन के दौरान किसान को पड़ा दिल का दौरा, लेकिन मौत का दावा गलत

केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है. इनमें से ज्यादा​तर किसानों की मौत किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से हुई. हालांकि, कुछ किसानों ने आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए आत्महत्या भी की.

इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी सड़क पर गिरता है और आसपास के कुछ लोग उसे बचाने दौड़ते हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एक किसान का है, जो विरोध-प्रदर्शन के दौरान सिंघु बॉर्डर पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.

वीडियो के साथ हिंदी में लिखा है, “लाइव देखिए कैमरे के सामने किसान ने सिंधु बॉर्डर पर दम तोड़ा. बाकी जिनको पिज़्ज़ा बिरयानी, जीन्स, बीएमडब्लू से लैस किसान आतंकवादी लगते हैं वो भी देख ले.”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है. वीडियो में दिख रहे शख्स को 3 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है.

ये वीडियो कुछ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया है. पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

AFWA की पड़ताल

हमने पाया कि गगनदीप सिंह नाम के पंजाब के एक पत्रकार ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इसमें एक शख्स जो खुद की पहचान ऑर्थोपेडिस्ट लवप्रीत सिंह पाबला बता रहा है, इस घटना का ब्योरा दे रहा है. पाबला को ये कहते सुना जा सकता है कि जमीन पर गिरते हुए जिस आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई लेकिन उसकी मौत नहीं हुई है.

This morning, the news of the death of a farmer due to a fall has gone viral. Be sure to listen to this video. https://t.co/BiqrusJKDI pic.twitter.com/2DBm6rbesA