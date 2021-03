फैक्ट चेक: जिस पोस्ट के जरिये राहुल गांधी पर लग रहा दोहरेपन का आरोप, वो पूरी सच्चाई नहीं बताती

देश में चुनावों के वक्त नेताओं का धार्मिक स्थलों का दौरा करना आम बात है. इस समय भी असम और केरल सहित पांच राज्यों में चुनावी हलचल है और नेताओं की मंदिर-मस्जिद पहुंचने की खबरें आ रही हैं. इसी के चलते सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की दो तस्वीरें वायरल होने लगी हैं.

पहली तस्वीर को देखने में ऐसा लग रहा है कि राहुल किसी इस्लामिक धर्मस्थल पर मौजूद हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में उन्हें एक हिंदू धर्मस्थल पर देखा जा सकता है. पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पहली तस्वीर केरल की है और दूसरी तस्वीर असम की. पोस्ट पर कमेंट करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि ये तस्वीरें राहुल गांधी का दोहरापन दिखाती हैं और राहुल चुनाव में जगह को देखकर अपना 'रंग' बदल रहे हैं.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल पोस्ट पूरी तरह से सच नहीं दिखाती. राहुल गांधी की जिस तस्वीर को केरल का बताया गया है वो दरअसल कर्नाटक की है जब 2018 में वे बेंगलुरु स्थित हजरत तवाक्कल मस्तान शाह की दरगाह पहुंचे थे. हालांकि, ये सच है कि दूसरी तस्वीर असम में ही खींची गई है.

इस पोस्ट को फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है. ट्विटर पर ये तस्वीरें भ्रामक जानकारी के साथ काफी वायरल हैं. वायरल ट्वीट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

कैसे पता की सच्चाई?

इस तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें 'अमर उजाला' की एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल तस्वीर मौजूद थी. खबर के अनुसार ये फोटो 9 मई 2018 को ली गई थी जब राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में तवाक्कल मस्तान की दरगाह गए थे. इसी दिन राहुल गांधी ने बेंगलुरु के अंजनेय स्वामी मंदिर के भी दर्शन किए थे. राहुल गांधी के इन धर्मस्थलों पर पहुंचने की जानकरी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी दी गई थी.

Congress President @RahulGandhi visited the Dargah of Hazrat Tawakkal Mastan Shah in Bengaluru. #JanaAashirwadaYatre #CongressMathomme pic.twitter.com/GTqZeZKH2E