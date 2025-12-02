फैक्ट चेक: उदयपुर की झील में अमेरिकी टूरिस्ट ने की ये बेहुदी हरकत? नहीं, वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है

राजस्थान का बताकर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. ये तस्वीर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है. वीडियो के साथ कुछ लोगों का कहना है कि एक अमेरिकी महिला टूरिस्ट ने उदयपुर की एक पवित्र झील में खुलेआम शौच कर दिया और इसे गंदा किया. वीडियो को देखने में भी ऐसा ही लगता है कि महिला कुछ ऐसा ही कर रही है. कुछ लोग तो सरकार से इस महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं.

और पढ़ें

मिसाल के तौर पर एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “इस घिनौने काम से स्थानीय लोग बहुत नाराज़ और आहत है, क्योंकि यह भारतीय भावनाओं और संस्कृति का अपमान है. इस घटना पर लोगो का भारी गुस्सा फूट पड़ा है कि कैसे कई विदेशी पर्यटक भारत को “गंदा देश” कहते हैं. लेकिन खुद यहां आकर गंदगी फैलाते है.” इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो भारत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Ellie-Jean Coffey नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 12 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था. इससे जुड़े टिकटॉक अकाउंट पर भी ये वीडियो इसी दिन शेयर किया गया था.

वीडियो के साथ कैप्शन में क्रियेटर ने बताया है कि वो अमेरिकी नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं. उन्होंने बताया कि ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के आउट्बैक का है और वो भारत नहीं आईं थीं. इससे पहले उन्होंने ये वीडियो 29 अगस्त को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था.

Advertisement

इसी जगह के एक दूसरे वीडियो में उन्होंने इस जगह का नाम ‘Kimberley’ बताया जोकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो ‘Kimberley’ की अर्गिल झील का है.

बता दें कि Ellie-Jean Coffey ऑस्ट्रेलिया की एक मॉडेल और प्रोफेशनल सर्फर हैं. news.com.au से बात करते हुए मॉडेल ने बताया कि इस वीडियो के लिए उन्हें भारत से कई धमकी भरे मैसेज मिले जबकि वो भारत कभी गई ही नहीं हैं.

---- समाप्त ----