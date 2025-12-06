scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: पाकिस्तानी संसद में गधे की एंट्री वाले इस वीडियो पर न करें यकीन, ये AI वीडियो है

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए कुछ लोगों का कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान की संसद में गधे ने एंट्री कर दी. देखने में वीडियो किसी संसद का ही लग रहा है जहां नेता अपनी-अपनी सीट पर बैठे हैं. इसी बीच एक गधा कुछ लोगों को टक्कर मारते हुए अंदर घुस आता है. अब लोग इसे शेयर करते हुए पाकिस्तान पर चुटकी ले रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की संसद में एक गधा घुस गया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये किसी असल घटना का वीडियो नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI से बनाया गया है.

पाकिस्तान के साथ गधे का जिक्र होना कोई नया नहीं है. पाकिस्तान बड़ी संख्या में अपने पड़ोसी चीन को गधे बेचता है. यहां गधों की संख्या बहुत ज्यादा है पर क्या इतनी ज्यादा कि पाकिस्तानी संसद में ही अब गधे घुसने लगे हैं?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए कुछ लोगों का कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान की संसद में गधे ने एंट्री कर दी. देखने में वीडियो किसी संसद का ही लग रहा है जहां नेता अपनी-अपनी सीट पर बैठे हैं. इसी बीच एक गधा कुछ लोगों को टक्कर मारते हुए अंदर घुस आता है. अब लोग इसे शेयर करते हुए पाकिस्तान पर चुटकी ले रहे हैं.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “क्या ग़ज़ब का देश है. यहां की सर्वोच्च सदन का हाल देखिए..कल पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गधा घुस गया यह देखकर निश्चित हो गया कि पाकिस्तान के सांसदो को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं कोई डर नहीं क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी फौज का हिस्सा है.”

कई न्यूज आउटलेट्स ने भी वीडियो को असली मानकर शेयर कर दिया.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असल घटना का वीडियो नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI से बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

अगर वाकई पाकिस्तानी संसद में गधा घुसा होता तो ये एक बड़ी खबर होती और वहां की मीडिया ने इसपर खबरें की होतीं लेकिन हमें ऐसी कोई भी पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ऐसी किसी हालिया घटना के बारे में बताया गया हो.

वीडियो को गौर से देखने पर इसमें कई गड़बड़ियां नजर आती हैं जिनसे इसके असली होने पर शक पैदा होता है. मिसाल के तौर पर इसमें लोगों के चेहरे अटपटे-से नजर आते हैं. इसके अलावा दो लोग बिना किसी कुर्सी के बैठे हुए दिखाई देते हैं. नीला जैकट और सफेद कुर्ता पहने हुआ एक शख्स वीडियो की शुरुआत में कहीं भी नजर नहीं आता है लेकिन अचानक ही दूसरे फ्रेम में दिखाई देने लगता है.

fact check

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘@arabianspeed1’ नाम के एक टिकटॉक अकाउंट पर मिला. यहां वीडियो के साथ साफतौर पर ‘AI जेनरेटेड’ का लेबल लगाया गया है.

fact check

इस अकाउंट पर वायरल वीडियो से मिलते-जुलते और AI से बने ढेरों वीडियो मौजूद हैं. इन AI वीडियो के जरिए संसद में गधे, घोड़े यहां तक कि शेर भी घुसते दिखाए गए हैं.

इसके बाद हमने वीडियो और इसके अलग-अलग फ्रेम्स को AI डिटेक्टर टूल्स की मदद से सर्च किया. ‘Hive Moderation’ और ‘Sightengine’ दोनों ही टूल्स ने इस वीडियो को 98 फीसदी AI से बना हुआ बताया.

fact check

साफ है कि पाकिस्तानी संसद में गधे की एंट्री वाला ये वीडियो फर्जी है.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----
