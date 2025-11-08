scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: अमेरिकी झंडे फेंकने का ये वीडियो 2023 का है, ममदानी की जीत से इसका नहीं है कोई लेना-देना 

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शन में जोहरान ममदानी की जीत के बाद जश्न मनाते हुए उनके समर्थकों ने अमेरिका के झंडे तक फाड़ दिए. वीडियो में एक शख्स किसी खंबे पर चढ़कर उस पर लगे अमेरिकी झंडे निकाल कर फेंकता दिखता है. आजतक ने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया है...

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
जोहरान ममदानी की जीत के बाद उनके मुस्लिम समर्थकों ने न्यूयॉर्क में जश्न मनाते हुए अमेरिका के झंडे फाड़ दिए.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो नवंबर 2023 का है जब फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे फाड़ दिए थे.

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर जोहरान ममदानी वहां के पहले मुस्लिम मेयर बने. सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो के जरिये दावा किया जा रहा है कि ममदानी की जीत के बाद जश्न मनाते हुए उनके समर्थकों ने अमेरिका के झंडे तक फाड़ दिए. वीडियो में एक शख्स किसी खंबे पर चढ़कर उस पर लगे अमेरिकी झंडे निकाल कर फेंकता दिखता है.

कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि झंडे फाड़ रहे ये लोग मुस्लिम हैं जो ममदानी की जीत के बाद बेकाबू हो गए हैं. वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “NEW YORK में ‘शेख ज़हराना अल-मदानी’ साहब ने मेयर बनते ही डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए. अब न्यूयॉर्क शहर में मुसलमान भाई अमेरिकी झंडे फाड़ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लाम अमेरिका को उखाड़ फेंकेगा और शरिया कानून के तहत एक और इस्लामी देश में बदल देगा.”

Fact Check

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check News
फैक्ट चेक: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बाहर बैठे आदमी पर बाघ ने किया हमला? 
Fact Check Video
फैक्ट चेक: बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाए जाने का ये वीडियो बिहार का नहीं है 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: इस शख्स को जबरन ताबूत में बंद करने का ये डराने वाला वीडियो सूडान का नहीं है 
Fact Check
फैक्ट चेक: लंगड़ाकर चल रहे इन युवकों का ये हाल यूपी पुलिस ने नहीं किया 
fact check
फैक्ट चेक: राबड़ी देवी ने यादव-मुस्लिमों को नहीं बताया अपना गुलाम, उनके नाम से वायरल ये बयान फर्जी है 

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो नवंबर 2023 का है जब न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने खंबे पर चढ़कर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे फेंक दिए  थे.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये नवंबर 2023 के एक एक्स पोस्ट में मिला. इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है जबकि जोहरान ममदानी 4 नवंबर, 2025 को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए थे.

इस वीडियो को टाइम्स ऑफ इंडिया की 12 नवंबर, 2023 की वीडियो रिपोर्ट में भी देखा जा सकता है. डिसक्रिप्शन में बताया गया है कि वीडियो में दिख रहे लोग फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में वेटेरन्स डे के मौके पर अमेरिका के झंडे फाड़े थे. 

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें वीडियो के स्क्रीनशॉट्स देखे जा सकते हैं. फॉक्स न्यूज की 11 नवंबर, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन की वजह से न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थीं क्योंकि प्रदर्शनकारी स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे.

इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो का लंबा वर्जन भी मौजूद है. इसमें देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसवाले झंडा फाड़ रहे शख्स को पकड़कर हिरासत में ले लेते हैं.

साफ है कि 2023 के पुराने वीडियो को जोहरान ममदानी की जीत के बाद उनके समर्थकों के जश्न का बताकर झूठ फैलाया जा रहा है.

Advertisement

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement