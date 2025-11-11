scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: हेलिकॉप्टर से लटकने का ये हैरअंगेज कारनामा बिहार में नहीं हुआ, ये रही इसकी असली कहानी  

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में एक शख्स उड़ते हेलिकॉप्टर से लटका हुआ दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बिहार का है. आजतक ने इसका फैक्ट चेक किया है...

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो बिहार के खगड़िया जिले का है जहां एक व्यक्ति उड़ान भर रहे हेलिकॉप्टर को पकड़कर लटक गया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये केन्या का अप्रैल का वीडियो है. इसका बिहार से कुछ लेना-देना नहीं है.

हेलिकॉप्टर से लटकते हीरो आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन ऐसा हैरतअंगेज कारनामा करते शख्स के एक वीडियो को कुछ लोग बिहार की हालिया घटना बता रहे हैं.

वीडियो में दिखाई देता है कि जैसे ही एक हेलिकॉप्टर उड़ान भरता है, हरी जैकेट पहने हुए एक आदमी उसे पकड़कर लटक जाता है. ये  देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं.

वीडियो पर लिखा है, 'खगड़िया जिला में'.

एक फेसबुक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, "हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा, इतने में लटक कर निकल गया व्यक्ति, जान जोखीम मैं डाली मचा हड़कप".

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.
 
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बिहार तो क्या भारत का ही नहीं है. ये घटना 13 अप्रैल 2025 को केन्या में हुई थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल वीडियो में हेलिकॉप्टर पर '5Y-PKZ' लिखा दिखता है. शौकिया तौर पर एयरलाइंस का लेखा-जोखा रखने वाले लोगों की वेबसाइट 'laasdata.com' के अनुसार, '5Y' केन्या में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्टस का कोड है. हवाई जहाजों की उड़ान से संबंधित जानकारियां बताने वाली  'flightaware.com' वेबसाइट पर देखा जा सकता है कि '5Y-PKZ' हेलिकॉप्टर ने पिछले कुछ दिनों में सभी उड़ानें केन्या में ही भरी हैं.

ये देखकर हमें लगा कि ये वीडियो केन्या का हो सकता है.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये हमें द इंडियन एक्सप्रेस की 19 अप्रैल की एक रिपोर्ट में मिला. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना केन्या के रपोगी गांव की है और वीडियो में हेलिकॉप्टर से लटका हुआ दिख रहा व्यक्ति 28 वर्षीय Stephen Odhiambo Ouma है.

केन्या के न्यूज आउटलेट टुको ने 13 अप्रैल, 2025 को हेलिकॉप्टर से लटकने वाले इस शख्स स्टीफन की तस्वीर भी छापी थी.
 

Fact Check 2nd

टुको के अनुसार ये घटना केन्या के मशहूर गायक और कंपोजर Evance Ochieng के शादी समारोह के दौरान हुई थी. साथ ही, जिस हेलिकॉप्टर से स्टीफन लटका था, उसमें केन्या के चर्चित यूट्यूबर Oga Obinna सवार थे.  

डेलीमेल के मुताबिक स्टीफन ने हेलिकॉप्टर में बैठे लोगों से कुछ पैसे और लिफ्ट मांगी थी. पर जब उन्होंने उसे मना कर दिया, तो वो उसे पकड़कर लटक गया. जब पायलट को इस बात का पता लगा तो उसने पास के एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की. 

बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उसने बताया था कि वो आमतौर पर गधों पर बैठकर यात्रा करता है और उसे लग रहा था कि वो इसी तरह 65 मिनट तक लटके-लटके नायरोबी तक की यात्रा कर सकता था. उसने यहां तक कहा कि उसने इस दौरान अपनी चप्पलें तक नहीं गिरने दीं. 13 अप्रैल, 2025 की इस घटना के मामले में आरोपी स्टीफन को अपनी और दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था.

साफ है, केन्या की एक पुरानी घटना का वीडियो बिहार का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
