फैक्ट चेक: ट्विटर पर दिशा रवि के कई फर्जी एकाउंट्स वायरल, हजारों लोग झांसे में आए

पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में 13 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया. दिशा पर राजद्रोह और भारत की छवि खराब करने के आरोप हैं. अब दिशा की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर पर उनके नाम से कई अकाउंट वायरल हो रहे हैं. कई अकाउंट अपने बारे में दावा कर रहे हैं कि वे दिशा रवि के असली ट्विटर अकाउंट हैं. वहीं कुछ अकाउंट को चलाने वाले खुद को दिशा की बहन बताकर ट्वीट कर रहे हैं. इन अकाउंट्स के हजारों में फॉलोवर्स हो चुके हैं और इनपर शेयर की जा रही जानकारी को लोग सच मान रहे हैं.

इस खबर में हम ऐसे ही कुछ ट्विटर अकाउंट्स के बारे में बताएंगे, जहां दिशा रवि के नाम पर लाइक्स और रीट्वीट्स बटोरे जा रहे हैं

क्या @climatedisha है असली अकाउंट?



दिशा के नाम पर बने इस अकाउंट के 7000 से भी ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं. यहां एक ट्वीट में दावा किया गया कि इस अकाउंट को दिशा की बहन चला रही हैं. साथ ही ये भी कहा गया है कि दिशा के नाम पर कई फर्जी अकाउंट बनाए जा चुके हैं और '@climatedisha' ही दिशा का एकलौता ट्विटर अकाउंट है. दिशा को निर्दोष बता रहे इस ट्वीट को अभी तक लगभग 8000 रीट्वीट और 25000 लाइक मिल चुके हैं.

इस अकाउंट को लेकर हमें "द न्यूज मिनट" वेबसाइट के एक पत्रकार प्रज्ज्वल का ट्वीट मिला. प्रज्ज्वल ने इस ट्वीट में बताया है कि '@climatedisha' वाला ये अकाउंट दिशा का नहीं है. प्रज्जवल को ये जानकारी दिशा के दोस्तों से मिली. प्रज्ज्वल ने ये भी बताया है कि दिशा अपने मां-बाप की अकेली संतान हैं.

I am told by Disha's friends that this is not her account. She is a single child. https://t.co/jTDBHF5SsY