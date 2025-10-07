फैक्ट चेक: चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने कुशवाहा समाज को धमकाया? नहीं, ये वीडियो एडिटेड है

हाल ही में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कुशवाहा जाति के छह लोगों की हत्या का आरोपी बताते हुए उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की. वहीं, सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 1997-98 में ही बरी कर दिया था.

इसी संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो कथित तौर पर कुशवाहा समाज को धमकी देते नजर आ रहे हैं.

इसमें वो ये कहते दिखते हैं, "कुशवाहा समाज का आदमी, ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते. अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है." वीडियो पर लिखा है, 'सीधे कुशवाहा समाज को धमकी दे रहा है'.

एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "प्रशांत किशोर के कुशवाहा जी पापा है"

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. प्रशांत किशोर के कुशवाहा समाज को धमकाने की बात पूरी तरह गलत है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो की शुरुआत में नीचे दाहिनी तरफ 'सिटी पोस्ट लाइव' नाम के मीडिया संस्थान का नाम लिखा दिख रहा है.

Advertisement

इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता लगा कि ये वीडियो प्रशांत किशोर के एक इंटरव्यू से लिया गया है जिसका पूरा वीडियो 'सिटी पोस्ट लाइव' यूट्यूब चैनल पर 30 सितंबर को पोस्ट किया गया था.

असली वीडियो देखकर समझ में आता है कि वायरल वीडियो में दरअसल प्रशांत किशोर की दो अलग-अलग संदर्भ में कही गई बातों को एडिटिंग के जरिये एकसाथ पेश किया गया है.

इनमें से पहला वाक्य है, "कुशवाहा समाज का आदमी". ये वाक्य वीडियो में तकरीबन 26 मिनट पर सुना जा सकता है. यहां एंकर उनसे पूछते हैं, "किसी भी नेता के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोलता है, तो उसकी जाति के लोग सड़क पर आ जाते हैं. चाहे आरोप सही हो या गलत. आपके खिलाफ कोई नहीं आया?"

इसके जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं, "इसलिए कि हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं. कुशवाहा समाज का आदमी क्यों रोड पर आएगा? क्या आरोप गलत लगाया है? क्या जिन लोगों की हत्या की गई वो कुशवाहा समाज के नहीं थे? क्या लालूजी ये कह सकते हैं कि हमारा लड़का छोड़कर कोई यादव समाज का लड़का होगा नेता राजद का? कह सकते हैं क्या मांझी जी कह देंगे कि कोई दूसरा मुसहर समाज का आदमी नेता होगा? प्रशांत किशोर कह सकते हैं, जन सुराज में ये बात कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर नहीं, जो भी काबिल व्यक्ति है वो जनसुराज में आगे बढ़ सकता है."

Advertisement

वायरल वीडियो में "कुशवाहा समाज का आदमी" के बाद जो वाक्य जोड़ा गया है, वो है "ये मनाओ कि जन सुराज किसी तरह न जीते. अगर जीता तो तुम्हार खैर नहीं है." ये बात दरअसल, प्रशांत ने कुशवाहा समाज के बारे में नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के बारे में कही थी.

एंकर उनसे सवाल पूछती हैं, "लेकिन सीएम फेस तो आप ही रहेंगे न अगर आपकी सरकार बनती है, थोड़े न आप भी दूसरे को दे दीजियेगा?" इसके जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं, "अभी तो आप हमको धमका रही थीं कि कल होके एनडीए वाला जीत जाएगा तो आपको बड़ा दिक्कत होगा, अभी आप हमको सीएम बनाने लगे, तो आप सिचुएशन समझ लीजिए कि अगर जन सुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा? आप हमको धमकी दे रहे हो, आप ये समझ लो, हम तो अभी से लोगों को कह रहे हैं, ये भ्रष्ट नेता और अफसर जितना पूजा पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई. पूजा, पाठ, आरती, मिन्नत, जो करना है कर लो, नवरात्र बढ़िया से करो. ये मनाओ कि जन सुराज किसी तरह ना जीते. अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है, जितना लूटे हो नामी बेनामी सब तुमसे वसूल लिया जाएगा."

Advertisement

जनसुराज पार्टी ने भी एक यूट्यूब वीडियो के जरिये वायरल वीडियो का खंडन किया है.

साफ है, प्रशांत किशोर के बयान का एक वीडियो एडिट करके शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा है.

---- समाप्त ----