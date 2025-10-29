scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के नाले से निकला कंडोम का अंबार? फर्जी कहानी पंचर

सोश मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के एक गर्ल्स हॉस्टल में सीवर टैंक की सफाई के दौरान ढेर सारे कंडोम निकले. यह दावा पूरी तरह गलत है. जानें इस दावे की असली हकीकत...

आजतक फैक्ट चेक

दावा
दिल्ली के एक गर्ल्स हॉस्टल में सीवर टैंक की सफाई के दौरान ढेर सारे कंडोम निकले.  
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो एआई से बना है और किसी असली घटना को नहीं दिखाता.   

दिल्ली के किसी गर्ल्स हॉस्टल के नाले से सैकड़ों कंडोम निकलने के दावे के साथ सोशल मीडिया पर दो वीडियो खूब शेयर हो रहे हैं. इन पर प्रतिक्रिया देने वाले कई लोग दिल्ली पढ़ने आई छात्राओं के प्रति खूब गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

वो कह रहे हैं कि इन लड़कियों के मां-बाप ने इन पर भरोसा करके इन्हें बड़े शहर भेजा कि ये अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएंगी, लेकिन ये उन्हें धोखा दे रही हैं और अनैतिक काम कर रही हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर 'हॉस्टल नहीं कोठा' और 'कंडोम नाला स्कैंडल' जैसे कमेंट कर रहे हैं.

पहले वीडियो में, कुछ न्यूज रिपोर्टर अपना कैमरा किसी नाले पर जूम करते हैं. जिससे दिखता है कि किसी नाले में कई सारे कंडोम पड़े हैं.

एक रिपोर्टर कहती है, "आप देख सकते हैं, ये हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर का सीवेज चैंबर है. कल रात जब सफाईकर्मियों ने ढक्कन खोला तो अंदर से ये ढेर सारे इस्तेमाल किए गए कंडोम निकले. ये पूरी तरह से गर्ल्स पीजी के ठीक..."

दूसरे वीडियो में भी किसी नाले के अंदर और उसके आसपास सैकड़ों कंडोम पड़े हुए दिखाई देते हैं. एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली के PG गर्ल हॉस्टल की ड्रेन लाइन ब्लॉक हो गई नतीजा आप के सामने है कुछ न कहो, कुछ भी न कहो".    

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

एनडीटीवी मराठीउड़ीसा पोस्ट और सकाल जैसे न्यूज आउटलेट्स ने दूसरे वायरल वीडियो को दिल्ली की एक घटना बताकर पेश किया.

हालांकि, आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इनमें से कोई भी वीडियो दिल्ली की किसी घटना को नहीं दिखाता. जहां पहला वीडियो एआई से बना है, दूसरा वीडियो नाइजीरिया का है.

आइए, एक-एक करके इन दोनों वीडियोज की बात करते हैं.

वीडियो 1

इसमें "वीएन क्रिएटर" का वॉटरमार्क देखा जा सकता है. इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता लगा कि इसे "वीएन क्रिएटर" नाम के फेसबुक पेज ने 27 अक्टूबर को ये वीडियो पोस्ट किया था. इसे बारीकी से देखने पर ऐसा लगता है कि इस यूजर ने जानबूझकर अपने लोगो से और सफेद पट्टी से, सोरा का लोगो छुपाने की कोशिश की है. सोरा, ओपेन एआई का वीडियो बनाने का टूल है.  

condoms in girl hostel

हमने देखा कि इस पेज ने पुणे के गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के सीवर टैंक में कंडोम मिलने की बात कहते हुए भी एक एआई वीडियो शेयर किया है. इसमें सोरा का वॉटरमार्क साफ नजर आ रहा है. 

वीडियो 2

इस वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे फेसबुक पर कुछ लोगों ने नाइजीरिया का बताकर शेयर किया था.

थोड़ा और सर्च करने पर हमें पता लगा कि नाइजीरिया के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने 13 अक्टूबर को इस वीडियो का एक लंबा वर्जन शेयर किया था. उसने भी अपने पोस्ट में इसे नाइजीरिया का बताया था. जहां वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, वहीं इस लंबे वर्जन में कोई व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है. इस दौरान वो नाइजीरिया का जिक्र भी करता है.

नाइजीरिया के न्यूज आउटलेट "इडो ऑनलाइन टेलीविजन" ने भी 13 अक्टूबर को “#Nigeria” हैशटैग के साथ ये वीडियो पोस्ट किया था.

साफ है, एक एआई से बना तो एक नाइजीरिया का वीडियो शेयर करके ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में लड़कियों के हॉस्टल के नाले से सफाई के दौरान सैकड़ों कंडोम मिले.  

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
