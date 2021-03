फैक्ट चेक: पीएम मोदी के ऑफिस में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की फोटो? फर्जी तस्वीर हुई वायरल

उद्योगपति अंबानी परिवार को लेकर विपक्ष अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता रहता है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. तस्वीर में पीएम मोदी सचिन तेंदुलकर के साथ एक हॉल में बैठे दिख रहे हैं और पीछे दीवार पर एक तस्वीर टंगी है, जो दिखने में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी की तस्वीर लग रही है. इस तस्वीर के साथ तंज करते हुए दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने ऑफिस में अपने मालिक की फोटो लगा रखी है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है. असली तस्वीर में पीछे दीवार पर अंबानी दंपत्ति की नहीं, बल्कि कोई और तस्वीर टंगी हुई है.

इस फर्जी तस्वीर को शेयर करते हुए कई फेसबुक यूजर्स लिख रहे हैं, "लिजिए मालिक की फोटो ऑफिस मे अब और क्या सबूत चाहिए अंधभक्तो गुलामी का". ट्विटर पर भी इसी कैप्शन के साथ ये तस्वीर पोस्ट की गई है. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग लिख भी रहे हैं की तस्वीर फर्जी है. वायरल पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल फोटो को रिवर्स करने पर हमें इसकी असली तस्वीर कई न्यूज रिपोर्ट्स में मिली. असली तस्वीर में दीवार पर किसी ढांचे की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो लगी है.

सचिन तेंदुलकर के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर मई 2017 में ली गई थी. इस दौरान तेंदुलकर के जीवन पर आधारित फिल्म "Sachin: A Billion Dreams" आने वाली थी और सचिन फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे. इसी को लेकर सचिन दिल्ली में पीएम मोदी से मिले थे और उन्हें अपनी फिल्म के बारे में बताया था. इस मुलाकात में सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद थीं. उस समय पीएम मोदी ने खुद भी इस तस्वीर को ट्वीट किया था.

Had a very good meeting with @sachin_rt. His life journey & accomplishments make every Indian proud & inspire 1.25 billion people. pic.twitter.com/qqUYB3qEez