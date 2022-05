फैक्ट चेक: श्रीलंका में जनता ने की सांसदों की पिटाई? जानिये इस वीडियो की सच्चाई

श्रीलंका के आर्थिक संकट के चलते वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन प्रदर्शनों से जोड़ते हुए अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में जनता कुछ लोगों को घेर कर उनसे सवाल-जवाब करती दिख रही है. जिनसे पूछताछ हो रही है उन्हें जमीन पर घुटने के बल बैठे देखा जा सकता है. इन लोगों ने सिर्फ नीले रंग की पैंट पहन रखी है और काफी घबराए हुए भीड़ से याचना कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि याचना करते हुए दिख रहे लोग श्रीलंका के मंत्री हैं, जिन्हें लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान निर्वस्त्र कर दिया है.

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम (AFWA) ने अपनी पड़ताल में पाया कि तस्वीर में दिख रहे लोग श्रीलंका के मंत्री नहीं बल्कि कैदी हैं.

कैसे सामने आई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि ये वीडियो 10 मई को श्रीलंका के कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया गया था. इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों ने लिखा था कि ये लोग कैदी हैं जिन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था. इसी वजह से इनसे पूछताछ की जा रही थी.

#SriLanka #GoHomeGota

Video evidence has surfaced to prove that Mahinda Rajapaksa has bought prisoners to attack peaceful protestors on 090522.

These are prisoners from open prison cam at Watarka and they have been transported by Jailer Rathnayake pic.twitter.com/F5ksWrwxzv