फैक्ट चेक: फेसबुक की अंखी दास ने काटा तिरंगा केक, सोशल मीडिया का ये दावा है फेक

हाल ही में “द वॉल स्ट्रीट जर्नल” की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की ओर से नफरत फैलाने वाले भाषणों के प्रति नरमी बरती. इसके बाद फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंखी दास को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.



इसी बीच, सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें एक महिला केक काट रही है. ये केक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइन में बना है. तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि तिरंगा केक काटकर अंखी दास ने भारत का अपमान किया है.

कई फेसबुक यूजर्स ने इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा है, “देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान फेसबुक की अंखी दास ने तिरंगे का केक बनाकर काटा अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता मीडिया से लेकर नेता तक विधवा विलाप करने लगते।”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है. तस्वीर में दिख रही महिला बेलारूस में भारत की राजदूत संगीता बहादुर हैं, जिन्होंने इस साल बेलारूस की राजधानी मिंस्क में भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान केक काटा था.



गलत दावे के साथ ये पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पर खूब वायरल हो रही है. पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.



AFWA की पड़ताल

गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमने पाया कि कुछ ट्विटर यूजर्स ने कुछ दिनों पहले इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीय राजदूत की आलोचना की है.

हमने बेलारूस में भारतीय दूतावास का ट्विटर हैंडल चेक किया. हमने पाया कि दूतावास ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की कुछ तस्वीरें अपलोड की हैं.

Here are some glimpses of celebration of 74th Independence Day of India. We would like to thank everyone who joined the celebrations at the Embassy.#AatmaNirbharBharat#OneYearOfDevelopment pic.twitter.com/LDSeBJ2VNk