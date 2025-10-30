फैक्ट चेक: मुंबई में 'एड्स जिहाद' के नाम पर शेयर हुआ तुर्की का पुराना वीडियो  

मुंबई में 'एड्स जिहाद' बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें हिजाब पहने हुए एक महिला, एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने हुए लड़की के कंधे पर अचानक सुई चुभाती दिख रही है. लड़की चौंक कर पीछे देखती है तो महिला उससे कुछ कहती है. लड़की इस वाकये पर इतनी हैरान हो जाती है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है.

कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना मुंबई के एक मॉल की है जहां ये लड़की राशन खरीदने के लिए लाइन में लगी थी. दावे के मुताबिक, उसके पास खड़ी मुस्लिम महिला ने उसे एचआईवी संक्रमित सुई चुभा दी. कई लोग इस वीडियो पर प्रधामंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और मुंबई पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की अपील कर रहे हैं.

एक एक्स यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, "काफी गंभीर मामला है, महिला ने मॉल में ग्रासरी को लाइन में खड़ी महिला को AIDS ग्रसित पिन चुभा दी, सीसीटीवी में कैद घटना, इलाज के लिए महिला अस्पताल में भर्ती."

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये साल 2022 का तुर्की का वीडियो है. इसका भारत से कोई लेना-देना नहीं है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर कमेंट करते हुए कई लोग लिख रहे हैं कि ये घटना भारत में नहीं, तुर्की में हुई थी.

इस जानकारी के आधार पर कीवर्ड सर्च करने से हमें पता चला कि इसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तुर्की भाषा के कैप्शंस के साथ दिसंबर 2022 में शेयर किया था.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें तुर्की न्यूज वेबसाइट "haberler.com" में इससे संबंधित एक न्यूज रिपोर्ट मिली. इसमें वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल किया गया है. 22 दिसंबर, 2022 की इस खबर के मुताबिक, ये घटना तुर्की में एक शादी के दौरान हुई थी.

इस घटना के बारे में साल 2022 में कई तुर्की न्यूज वेबसाइट्स में खबरें छपी थीं. सभी में इसे एक शादी में हुई घटना ही बताया गया है.

उस वक्त तुर्की में कुछ लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे वूडू डॉल मैजिक, यानी एक तरह का जादूटोना बताया था.

वीडियो में दिख रही महिलाएं कौन हैं, उनका धर्म क्या है, हिजाब वाली महिला ने ऐसा क्यों किया- इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये वीडियो मुंबई का नहीं है.

