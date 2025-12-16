फैक्ट चेक: सांसद मनोज तिवारी के नाम से वायरल हुआ फर्जी पोस्टकार्ड

उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने बीते हफ्ते उनके नाम ने फेक न्यूज चलाने को लेकर कई न्यूज आउटलेट्स को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने वीडियो जारी कर लीगल एक्शन की भी बात कही थी. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके नाम से एक और पोस्टकार्ड खूब वायरल है जिसमें छपे उनके बयान को असली बताकर लोग चुटकी ले रहे हैं.

वायरल पोस्टकार्ड में मनोज तिवारी का बयान बताकर लिखा है- “जब मोदी जी का जन्म हुआ था उस समय आसमान मे जोर से बिजलियां कड़क रही थी घनघोर वर्षा हो रही थी ऐसा लगता था जैसे भगवान् राम का जन्म हुआ है!!”

इस पोस्टकार्ड को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “रिंकिया के पापा सोहर गा रहे थे. मोदी जी का जन्म हुआ था तो आसमान में जोर से बिजलियां कड़क रही थी, मनोज तिवारी.” ऐसे ही एक पोस्ट आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि मनोज तिवारी के नाम से वायरल हो रहा ये पोस्टकार्ड पूरी तरह से फर्जी है. उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया.

कैसे पता की सच्चाई?

अगर मनोज तिवारी ने वाकई ऐसा कोई बयान दिया होता तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स ने इसपर खबरें छापी होतीं लेकिन कीवर्ड के जरिए सर्च करने पर हमें ऐसी कोई पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें उनके इस बयान का जिक्र हो.

इस पोस्टकार्ड पर ‘हमारा भारत’ का लोगो लगा हुआ है. सर्च करने पर हमें इसका फेसबुक पेज मिला. ये एक खबरें बताने वाला फेसबुक पेज है. हालांकि वायरल पोस्टकार्ड का फॉन्ट, ‘हमारा भारत’ के असली पोस्टकार्ड के फॉन्ट से बिल्कुल मेल नहीं खाता है. और-तो-और इसमें स्पेलिंग की भी कई गलतियां हैं.

हमारा भारत के फेसबुक पेज पर हमें वायरल पोस्टकार्ड जैसे दिखने वाले कुछ पोस्टकार्ड मिले. ऐसे ही एक पोस्टकार्ड का स्टाइल, रंग और मनोज तिवारी की तस्वीर हूबहू वायरल पोस्टकार्ड से मिलती है लेकिन इनमें से किसी में भी मनोज तिवारी का वो बयान नहीं है जैसा वायरल पोस्टकार्ड में दिखाया गया है. फॉन्ट भी एकदम अलग है.

हमने इस सिलसिले में मनोज तिवारी से भी बात की. उन्होंने वायरल हो रहे इस पोस्टकार्ड को पूरी तरह से फर्जी बताया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से उनके खिलाफ ऐसी फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक राजनैतिक साजिश बताया.

साफ है कि असली पोस्टकार्ड से छेड़छाड़ करके इसमें मनोज तिवारी का असली बयान हटाकर एक मनगढ़ंत बयान छाप दिया गया है.

(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)

