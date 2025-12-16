scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: सांसद मनोज तिवारी के नाम से वायरल हुआ फर्जी पोस्टकार्ड

सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नाम से एक पोस्टकार्ड वायरल है. इस पोस्टकार्ड में छपे बयान को मनोज तिवारी का असली बयान बताया जा रहा है. आजतक के फैक्ट चेक में जानें वायरल पोस्टकार्ड की सच्चाई...

आजतक फैक्ट चेक

दावा
मनोज तिवारी ने कहा है कि पीएम मोदी के जन्म के वक्त तेज बिजली कड़कने के साथ बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो भगवान राम का जन्म हुआ हो.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
मनोज तिवारी के नाम से वायरल हो रहा ये पोस्टकार्ड पूरी तरह फर्जी है. उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने बीते हफ्ते उनके नाम ने फेक न्यूज चलाने को लेकर कई न्यूज आउटलेट्स को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने वीडियो जारी कर लीगल एक्शन की भी बात कही थी. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके नाम से एक और पोस्टकार्ड खूब वायरल है जिसमें छपे उनके बयान को असली बताकर लोग चुटकी ले रहे हैं.

वायरल पोस्टकार्ड में मनोज तिवारी का बयान बताकर लिखा है- “जब मोदी जी का जन्म हुआ था उस समय आसमान मे जोर से बिजलियां कड़क रही थी घनघोर वर्षा हो रही थी ऐसा लगता था जैसे भगवान् राम का जन्म हुआ है!!”

इस पोस्टकार्ड को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “रिंकिया के पापा सोहर गा रहे थे. मोदी जी का जन्म हुआ था तो आसमान में जोर से बिजलियां कड़क रही थी, मनोज तिवारी.” ऐसे ही एक पोस्ट आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

Fact Check Image

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि मनोज तिवारी के नाम से वायरल हो रहा ये पोस्टकार्ड पूरी तरह से फर्जी है. उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया.

कैसे पता की सच्चाई?

अगर मनोज तिवारी ने वाकई ऐसा कोई बयान दिया होता तो ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स ने इसपर खबरें छापी होतीं लेकिन कीवर्ड के जरिए सर्च करने पर हमें ऐसी कोई पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें उनके इस बयान का जिक्र हो.

इस पोस्टकार्ड पर ‘हमारा भारत’ का लोगो लगा हुआ है. सर्च करने पर हमें इसका फेसबुक पेज मिला. ये एक खबरें बताने वाला फेसबुक पेज है. हालांकि वायरल पोस्टकार्ड का फॉन्ट, ‘हमारा भारत’ के असली पोस्टकार्ड के फॉन्ट से बिल्कुल मेल नहीं खाता है. और-तो-और इसमें स्पेलिंग की भी कई गलतियां हैं.

हमारा भारत के फेसबुक पेज पर हमें वायरल पोस्टकार्ड जैसे दिखने वाले कुछ पोस्टकार्ड मिले. ऐसे ही एक पोस्टकार्ड का स्टाइल, रंग और मनोज तिवारी की तस्वीर हूबहू वायरल पोस्टकार्ड से मिलती है लेकिन इनमें से किसी में भी मनोज तिवारी का वो बयान नहीं है जैसा वायरल पोस्टकार्ड में दिखाया गया है. फॉन्ट भी एकदम अलग है.

Fact Check Image

हमने इस सिलसिले में मनोज तिवारी से भी बात की. उन्होंने वायरल हो रहे इस पोस्टकार्ड को पूरी तरह से फर्जी बताया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से उनके खिलाफ ऐसी फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक राजनैतिक साजिश बताया.

साफ है कि असली पोस्टकार्ड से छेड़छाड़ करके इसमें मनोज तिवारी का असली बयान हटाकर एक मनगढ़ंत बयान छाप दिया गया है. 

(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)

---- समाप्त ----
