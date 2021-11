फैक्ट चेक: दिल्ली पुलिस से झड़प में घायल टेंपो ड्राइवर की फोटो किसान आंदोलन से जोड़कर वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किए जाने के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई. ऐलान के बाद जहां कुछ किसानों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया वहीं कुछ ने नाराजगी जताई कि अगर सरकार ये फैसला पहले कर लेती तो आंदोलन के दौरान मारे गए करीब 700 किसानों की जान बच जाती. इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि अभी किसानों की लड़ाई बाकी है और वो आंदोलन में उन पर हुए जुल्म का बदला पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करके लेंगे.



वायरल फोटो में पगड़ी पहने एक व्यक्ति की पीठ पर गहरे चोट के निशान देखे जा सकते हैं. ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को लाठी या बेल्ट से बुरी तरह पीटा गया है. एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "भूलना नही है. अभी लड़ाई बाकी है ,झोला भी उठवाएँगे

#किसानआंदोलन". कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के बाद से यह फोटो ट्विटर पर भी वायरल हो रही है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. ये तस्वीर जून 2019 में ली गई थी जब दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कुछ पुलिसकर्मियों की एक सिख टेंपो ड्राइवर के साथ झड़प हो गई थी. झड़प में पुलिसवालों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी थी.



तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर पता चला कि फेसबुक पर इसे कई लोगों ने जून 2019 में शेयर किया था. आम आदमी पार्टी के पूर्व आईटी सेल प्रमुख अंकित लाल ने भी इस घायल शख्स की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा था.

These injury marks on the body of Gramin Seva driver beaten by @DelhiPolice clearly show how the lawmakers broke laws in broad daylight in the National capital.@JarnailSinghAAP visited the victims in hospital and also went to Mukherjee Nagar P.S. to talk to the police officers. pic.twitter.com/GNcn1ZLqP5