फैक्ट चेक: बंगाल में आरएसएस के स्कूलों पर बैन लगने की ये खबर है तीन साल पुरानी

पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद राज्य में हिंसा देखने को मिली. बीजेपी का कहना है कि इस हिंसा में उनके कुछ कार्यकर्ता भी मारे गए. पार्टी का आरोप है कि हिंसा के पीछे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लोगों का हाथ है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा है जिसके जरिये दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में आरएसएस के 125 स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया. वायरल स्क्रीनशॉट 'रिपब्लिक' न्यूज़ चैनल का है जिसमें अंग्रेजी में ब्रेकिंग न्यूज लिखी है कि ममता सरकार बंगाल में आरएसएस के 125 स्कूल बंद करने जा रही है.

एक ट्विटर यूजर ने इस स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए लिखा है, "बंगाल में RSS के 125 स्कूलों पर ममता बनर्जी ने लगाया बैन! क्या आपको नहीं लगता जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है,वो कहीं ना कहीं ममता बानो के अंदर भविष्य को लेकर उसके डर को दिखा रहा है".

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल पोस्ट पूरी तरह सही नहीं है. पश्चिम बंगाल में आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद करने का फैसला ममता सरकार ने अभी नहीं, बल्कि फरवरी 2018 में लिया था.

इस तरह की पोस्ट फेसबुक पर भी वायरल हो रही हैं. ट्विटर पर कुछ वेरिफाइड यूजर्स ने भी इस तीन साल पुरानी खबर को हाल-फिलहाल का बताकर शेयर किया है. वायरल पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

I love Didi. What a slap in return for congratulatory message. 125 RSS schools banned. Cowards deserve every bit of this.



लाचार केंद्र, मदमस्त बानो,

कौन बलशाली, आप ही जानो! pic.twitter.com/QSXeVfYFXv