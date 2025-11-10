scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बीजेपी ने यादवों को नहीं कहा रंगदार, ये रही इस स्क्रीनशॉट की असली कहानी

आजतक फैक्ट चेक की पड़ताल में पाया गया कि वायरल स्क्रीनशॉट बीजेपी के असली पोस्ट का क्रॉप्ड वर्जन है. असल में यह पोस्ट एक भोजपुरी गाने के बोल पर सवाल उठाने के लिए किया गया था, जिसमें “अहीर रंगदार रहेगा” जैसी लाइन थी.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार चुनाव के बीच बीजेपी ने एक एक्स पोस्ट के जरिए यादव समाज को रंगदार कहा.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये स्क्रीनशॉट अधूरा है. ये बीजेपी के एक एक्स थ्रेड से लिया गया है जिसके जरिये पार्टी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी का समर्थन करने वाले कुछ यूट्यूबर खुलेआम गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं. 

एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने यादव समाज को रंगदार यानी दबंग कह दिया.  

ये स्क्रीनशॉट बीजेपी के एक एक्स पोस्ट का है जिसमें लिखा है, “जब तक सूरज के साथ चांद रहेगा, अहीर रंगदार रहेगा.”  

इसे शेयर करते हुए कई लोग कह रहे हैं ​कि बीजेपी ने यादव समाज का अपमान किया है. मिसाल के तौर पर, एक एक्स यूजर  ने लिखा, “भाजपा के आधिकारिक X हैंडल (@BJP4India) से अहीर समाज के लिए किया गया इस तरह का पोस्ट दिखाता है कि BJP OBC / किसान कौम की एक बड़ी और प्रभाव बाली जाति यादव / अहीर से किस हद तक नफरत करती है. BJP के यादव नेताओं और BJP के यादव वोटर्स को शर्म से डूब जाना चाहिए. यह सिर्फ एक यादव/ अहीर जाति का अपमान नहीं है यह समस्त ओबीसी, किसान जातियों का अपमान है.”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां  देखा जा सकता है. 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये बीजेपी के एक एक्स पोस्ट का क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट है जिससे पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही. असल पोस्ट में बीजेपी ने एक भोजपुरी गाने के बोल पर सवाल उठाया था, जिसमें रंगदारी का जिक्र था. बीजेपी ने कथित तौर पर आरजेडी का समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स पर ‘भड़काऊ गानों’ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल पोस्ट के बारे में सर्च करने पर हमें पता चला कि ये बीजेपी के 24 अक्टूबर के एक थ्रेड से लिया गया है. इस थ्रेड में बीजेपी ने कुछ भोजपुरी गानों के वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि आरजेडी का समर्थन करने वाले कुछ कलाकार खुलेआम जंगलराज की धमकी दे रहे हैं.

 


वायरल स्क्रीनशॉट इसी थ्रेड के आखिरी पोस्ट से लिया गया है. पोस्ट की पहली लाइन है, “जब तक सूरज के साथ चांद रहेगा, अहीर रंगदार रहेगा.” इसमें नीचे लिखा है, “RJD आए दिन इस तरह के गाने बनाकर गुंडागर्दी को शह दे रही है. डराना, धमकाना, दबदबा कायम करना जैसे नकारात्मक भावों को अहीरों की पहचान बताया जा रहा है. RJD सत्ता में आई तो बिहार में चहुँओर गुंडागर्दी ही होगी.”

साफ पता लग रहा है कि जानबूझकर इस पोस्ट की सिर्फ पहली लाइन का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जबकि ठीक अगली लाइन में ये बात स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी ने ये बात आरजेडी के संदर्भ में कही है, न कि यादवों पर निशाना साधते हुए. 

इस पोस्ट में ‘रंगदार अहीर’ नाम का एक गाना भी है जिसे टाइगर यादव नाम के यूट्यूब चैनल ने 13 अगस्त, 2025 को अपलोड किया था. हमने गाने में नजर आ रहे एक्टर टाइगर यादव से बात की. उन्होंने किसी भी राजनैतिक पार्टी से जुड़ाव से इंकार किया. उन्होंने बताया कि गाने को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है. इसके अलावा गाने के म्यूजिक डायरेक्टर उत्सव गांधी और गायक लकी राजा ने भी हमें बताया कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं.

बीजेपी के इसी थ्रेड के एक अन्य पोस्ट  में लिखा है, “‘RJD सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे, घर घर हथियार रखे जाएँगे’ एक तरफ भाजपा विकास की बात कर रही है, तेजस्वी अपने यूट्यूब के छर्रों से गुंडागर्दी और यादवों को अपराधी बनाने के वादे करा रहे हैं. हाल ही में तेजस्वी यादव ऐसे ही इन्फ़्लुएंसर्स के साथ रील में नाचते देखे गए थे.”

बीजेपी ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर भी ऐसे ही एक गाने के लिए निशाना साधा था.साफ है कि बीजेपी के एक पोस्ट को क्रॉप करके ऐसे शेयर किया जा रहा है मानो पार्टी ने यादव समाज को रंगदार कहा हो.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----
