फैक्ट चेक: बीजेपी ने यादवों को नहीं कहा रंगदार, ये रही इस स्क्रीनशॉट की असली कहानी

एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने यादव समाज को रंगदार यानी दबंग कह दिया.

और पढ़ें

ये स्क्रीनशॉट बीजेपी के एक एक्स पोस्ट का है जिसमें लिखा है, “जब तक सूरज के साथ चांद रहेगा, अहीर रंगदार रहेगा.”

इसे शेयर करते हुए कई लोग कह रहे हैं ​कि बीजेपी ने यादव समाज का अपमान किया है. मिसाल के तौर पर, एक एक्स यूजर ने लिखा, “भाजपा के आधिकारिक X हैंडल (@BJP4India) से अहीर समाज के लिए किया गया इस तरह का पोस्ट दिखाता है कि BJP OBC / किसान कौम की एक बड़ी और प्रभाव बाली जाति यादव / अहीर से किस हद तक नफरत करती है. BJP के यादव नेताओं और BJP के यादव वोटर्स को शर्म से डूब जाना चाहिए. यह सिर्फ एक यादव/ अहीर जाति का अपमान नहीं है यह समस्त ओबीसी, किसान जातियों का अपमान है.”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

Advertisement

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये बीजेपी के एक एक्स पोस्ट का क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट है जिससे पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही. असल पोस्ट में बीजेपी ने एक भोजपुरी गाने के बोल पर सवाल उठाया था, जिसमें रंगदारी का जिक्र था. बीजेपी ने कथित तौर पर आरजेडी का समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स पर ‘भड़काऊ गानों’ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल पोस्ट के बारे में सर्च करने पर हमें पता चला कि ये बीजेपी के 24 अक्टूबर के एक थ्रेड से लिया गया है. इस थ्रेड में बीजेपी ने कुछ भोजपुरी गानों के वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि आरजेडी का समर्थन करने वाले कुछ कलाकार खुलेआम जंगलराज की धमकी दे रहे हैं.

‘भैया के आवे दे सत्ता में, रे उठा लेब सटा के कट्टा घरा से रे’



बिहार चुनाव आते ही, राजद समर्थित, यादवों के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले यूट्यूबिये गायक अभी से जंगलराज की धमकी दे रहे हैं।



जिस लालू के जंगलराज की वजह से इतने साल से विपक्ष में हैं आज भी RJD के सपने उसी जंगलराज… pic.twitter.com/vr2CcfgUqG — BJP (@BJP4India) October 24, 2025



वायरल स्क्रीनशॉट इसी थ्रेड के आखिरी पोस्ट से लिया गया है. पोस्ट की पहली लाइन है, “जब तक सूरज के साथ चांद रहेगा, अहीर रंगदार रहेगा.” इसमें नीचे लिखा है, “RJD आए दिन इस तरह के गाने बनाकर गुंडागर्दी को शह दे रही है. डराना, धमकाना, दबदबा कायम करना जैसे नकारात्मक भावों को अहीरों की पहचान बताया जा रहा है. RJD सत्ता में आई तो बिहार में चहुँओर गुंडागर्दी ही होगी.”

Advertisement

साफ पता लग रहा है कि जानबूझकर इस पोस्ट की सिर्फ पहली लाइन का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जबकि ठीक अगली लाइन में ये बात स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी ने ये बात आरजेडी के संदर्भ में कही है, न कि यादवों पर निशाना साधते हुए.

"जब तक सूरज के साथ चांद रहेगा, अहीर रंगदार रहेगा।"



RJD आए दिन इस तरह के गाने बनाकर गुंडागर्दी को शह दे रही है। डराना, धमकाना, दबदबा कायम करना जैसे नकारात्मक भावों को अहीरों की पहचान बताया जा रहा है। RJD सत्ता में आई तो बिहार में चहुँओर गुंडागर्दी ही होगी। pic.twitter.com/MAp4HM8P6k — BJP (@BJP4India) October 24, 2025

इस पोस्ट में ‘रंगदार अहीर’ नाम का एक गाना भी है जिसे टाइगर यादव नाम के यूट्यूब चैनल ने 13 अगस्त, 2025 को अपलोड किया था. हमने गाने में नजर आ रहे एक्टर टाइगर यादव से बात की. उन्होंने किसी भी राजनैतिक पार्टी से जुड़ाव से इंकार किया. उन्होंने बताया कि गाने को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है. इसके अलावा गाने के म्यूजिक डायरेक्टर उत्सव गांधी और गायक लकी राजा ने भी हमें बताया कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं.

बीजेपी के इसी थ्रेड के एक अन्य पोस्ट में लिखा है, “‘RJD सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे, घर घर हथियार रखे जाएँगे’ एक तरफ भाजपा विकास की बात कर रही है, तेजस्वी अपने यूट्यूब के छर्रों से गुंडागर्दी और यादवों को अपराधी बनाने के वादे करा रहे हैं. हाल ही में तेजस्वी यादव ऐसे ही इन्फ़्लुएंसर्स के साथ रील में नाचते देखे गए थे.”

Advertisement

बीजेपी ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर भी ऐसे ही एक गाने के लिए निशाना साधा था.साफ है कि बीजेपी के एक पोस्ट को क्रॉप करके ऐसे शेयर किया जा रहा है मानो पार्टी ने यादव समाज को रंगदार कहा हो.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----