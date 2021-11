'बड़ा हाथ मारा, शिल्पा की बहन को पटा लिया' विशाल ने Shamita Shetty संग Raqesh Bapat के रिश्ते का उड़ाया मजाक

बिग बॉस 15 के पहले हफ्ते में ही शमिता शेट्टी और विशाल कोटियन एक दूसरे के भाई-बहन बन गए थे. शमिता विशाल को दिल से भाई मानती हैं. लेकिन विशाल पर कई बार शमिता को गेम के लिए उन्हें यूज करने के आरोप लगे हैं. कई सेलेब्स ने शो में आकर कहा कि विशाल शमिता के सगे नहीं है और भाई होने का झूठा दिखावा कर रहे हैं.

इसी बीच अब विशाल का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बहन शमिता शेट्टी और राकेश बापट के रिश्ते का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. विशाल के इस वीडियो पर राकेश की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने उन्हें लताड़ लगाई है.

विशाल ने शमिता-राकेश के रिश्ते का उड़ाया मजाक

शमिता और राकेश के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हुए विशाल वीडियो में कहते दिख रहे हैं- बहुत बड़ा हाथ मारा है अपने भाई (राकेश) ने. वो शिल्पा शेट्टी जो है ना, सीधा उसकी बहन को पटा लिया है. अब क्या है कि उसके दम पर यह शो से वो शो, वो शो से यह शो करता रहता है. उसका चलता रहेगा. वीडियो में विशाल यह सारी बातें करण कुंद्रा और तेजस्वी से करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी राकेश और शमिता का मजाक उड़ा रहे हैं.

There r those that play by mocking people behind their backs and then give nonstop explanation for their sneakiness by calling it 'funny' & those playing with truth and a game's spirit.

Audience - Would you like being mocked? If not take these ppl out. Simple. Period. https://t.co/pGDvVo0oXw