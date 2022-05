हॉलीवुड स्टार Leonardo DiCaprio ने की Urvashi Rautela की तारीफ, फैंस ने पकड़ा एक्ट्रेस का झूठ

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने इस साल अपना कान्स डेब्यू किया है. कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 (Cannes Film Festival 2022) में उर्वशी कई भारतीय सेलेब्स के साथ पहुंची थीं. उन्होंने इस इवेंट के रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा. अब उर्वशी ने दावा किया है कि हॉलीवुड के सुपरस्टार Leonardo DiCaprio ने कान्स 2022 में उनकी तारीफ की और उन्हें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर बधाई दी.

Leonardo ने की उर्वशी की तारीफ?

उर्वशी रौतेला ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में Leonardo से मुलाकात के बारे में बात की. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म टाइटैनिक के एक्टर से मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. उर्वशी कहती हैं, 'Leonardo DiCaprio से तारीफ मिलने के बाद मैं बेहद खुश थी. मेरे पास शब्द कम पड़ गए थे. मैं बहुत भावुक थी और अपनी आंखों में खुशी के आंसू महसूस कर पा रही थी.'

उन्होंने आगे कहा, 'साथ ही मैं शर्मा भी रही थी. उन्होंने एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर भी मेरी तारीफ की. मैं अगले दिन सुबह खुद को चुटकियां काटते हुए उठी हूं. यह सोचते हुए कि क्या कल रात सही में ऐसा हुआ था? क्या मैं उस प्यारे पलों के बारे में सपना देख रही थी?'

उर्वशी रौतेला की ये बात मानने से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इनकार कर दिया है. यूजर्स के लिए उनकी बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है. कई यूजर्स ने उर्वशी को झूठा भी बता दिया है. ट्विटर पर तमाम यूजर्स के ट्वीट वायरल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हो रहीं ट्रोल

सोशल मीडिया पर उर्वशी रौतेला की बातों का भरोसा यूजर्स नहीं कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'मैं वाकई में उर्वशी रौतेला की इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है कि वे झूठ बोल रही हैं. वह बस झूठ बोल देती हैं.' दूसरे यूजर ने ट्वीट किया, 'Leonardo ने जरूर 'वर्जिन भानुप्रिया'म, 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती', 'हेट स्टोरी 4', 'पागलपंती' जैसी फिल्मों उर्वशी रौतेला की में शानदार परफॉरमेंस देखी होगी.' कई लोगों को इस बात पर भी शक था कि Leonardo कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में शामिल भी हुए थे या नहीं. क्योंकि रेड कारपेट पर उन्हें वॉक करते नहीं देखा गया.

क्या कान्स में थे Leonardo?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Leonardo DiCaprio को गुरुवार को कान्स 2022 में एम्फार चैरिटी गाला (amfAR Charity Gala) में रॉबर्ट डी नीरो के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था. दोनों एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए थे. इस मौके पर Leonardo को एक सिंपल काली शर्ट और एक काले रंग की बेसबॉल कैप पहने हुए देखा गया था, जिससे उनका चेहरा छिपा हुआ था.

उर्वशी रौतेला की बात करें तो 2015 में उन्हें मिस डीवा यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था. उर्वशी ने 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में फॉरएवर यंग और एल्विस की स्क्रीनिंग को अटेंड किया था. उर्वशी को उनकी बॉलीवुड फिल्म हेट स्टोरी 4 और वर्जिन भानुप्रिया के लिए जाना जाता है.