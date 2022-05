नई मुसीबत में Urfi Javed, एक्पाइरी तेल खाने से चेहरे का हाल हुआ ऐसा

हमेशा हंसती-मुस्कुराती नजर आने वालीं उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने पहली दफा एक सैड स्टोरी शेयर की है. असल में उर्फी जावेद बीमार पड़ गई हैं. बीमार पड़ने की वजह भी बेहद अजीबोगरीब है. इंस्याग्राम पोस्ट शेयर करते हुए उर्फी ने बीमार होने की पूरी कहानी बताई है, जिसे जानने के बाद कई लोगों थोड़ा झटका लग सकता है.

उर्फी हुईं बीमार

उर्फी जावेद हमेशा ही अपने अतरंगी कपड़ों और बेबाकपन के लिये सुर्खियों में रहती हैं. पर इस बार उर्फी ने इंस्टाग्राम पर उन्हें लेकर शॉकिंग चीज शेयर की है. इंस्टाग्राम पर उर्फी ने अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनका चेहरा काफी सूजा हुआ दिख रहा है. उर्फी ने पूरा चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन हां हाफ फेस देख कर ही उनकी तकलीफ को समझा जा सकता है.

अब सवाल ये है कि आखिर उर्फी के साथ ऐसा क्या हुआ, जो उनके फेस की ऐसी बुरी हालत हो गई. उर्फी ने इस बारे में भी बात की है. उर्फी बताती हैं कि उन्होंने अमेजन से Jivo का ऑलिव ऑयल ऑर्डर किया था. ऑलिव में पहले उन्होंने अपनी फेवरेट मटर पनीर बनाई, जिसे उनके साथ पूरे स्टाफ ने खाया. पनीर खाने के बाद उर्फी की आंखें अचानक सूज गईं.

एयरलाइंस ने किया सतीश कौशिक संग बुरा बर्ताव, बोले- चाहता तो फ्लाइट रोक देता...

क्या ऑलिव ऑयल से बीमार हुईं उर्फी

पहले उर्फी को लगा कि ऑलिव ऑयल में खाना खाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है. इसलिये उन्होंने दोबारा ऑयल में फिश पकाई. इसके बाद उर्फी की क्या हालत हो गई है. वो आप फोटो और पोस्ट देख कर समझ सकते हैं. उर्फी का कहना है कि ऑलिव ऑयल एक्सपायरी हो चुका था. इसलिये इसे खाने के बाद 6-7 लोगों के साथ वही हुआ, जो उर्फी के साथ हुआ.

टीवी के बाद ओटीटी पर 'धप्पा' बोलेंगी Monalisa, शेयर किया नया लुक

अब देखते हैं कि उ्रफी की पोस्ट के बाद अमेजन क्या एक्शन लेता है. पर हां उर्फी की कहानी से आप भी सबक ले सकते हैं. अब ऑनलाइन ऑर्डर की गई चीजों की डेट पर ध्यान दें. ताकि जो एक्ट्रेस के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो. जब तक हम यही कहेंगे कि Get Well Soon! उर्फी.