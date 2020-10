उड़ान फेम एक्ट्रेस पर जानलेवा हमला, शख्स ने चाकू से पेट पर किया वार

Never be in hurry . Do everything quietly and in a calm spirit ... #beyou #candid #malvimalhotra #instadaily #instagood #photooftheday #southindianactress #kollywood #instafashion 💛💛. PC - @rajeshgopinath_clicks Hair and makeup - @aditidattamakeup Styling - @somamajhiofficial loc - @favivomedia

A post shared by Malvi Malhotra (@malvimalhotra) on Jul 24, 2020 at 1:21am PDT