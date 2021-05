वैक्सीन लगवाने के बाद सेलेब्स पोस्ट, आशा नेगी ने बोलीं ओवर एक्टिंग मत करो

कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. टीकाकरण अभियान में अब 18 से ज्यादा उम्र वाले लोग हिस्सा ले सकते हैं. इधर, मुंबई में कई सेलेब्स भी वैक्सीन लगवा रहे हैं और फोटो-वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. इसी पर टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी ने कमेंट किया है.

आशा नेगी का कमेंट

आशा नेगी ने कमेंट करते हुए कहा है- मैं सभी एक्टर से कहना चाहूंगी जो वैक्सीनेशन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जागरुक करने के लिए तो ये ठीक है लेकिन इतनी भी ओवरएक्टिंग मत किया करो, बहुत एनोइंग लगता है.

इसी के साथ आशा नेगी ने कैप्शन में लिखा है- प्लीज यार, और हां लोग पूछ रहे हैं कि वीडियोग्राफर खुद ले जा रहे हो या हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं?



बता दें कि हाल के दिनों में कई सेलेब्स ने वीडियो-फोटो पोस्ट करके अपने फैंस को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी. इससे एक तरफ कोरोना और वैक्सीन के प्रति लोगों में एक तरह से जागरुकता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सेलेब्स ज्यादा ही दिखावा कर रहे हैं.

Giving up on #CoWin

Nahi ho raha hai Boss!

It can't be this tough!

Imagine us, sitting for hours on the computer are struggling so much, the people who have no access to computers, who aren't savvy.. what will they do?

There has to be a better way.