'मेरे सिर से खून बह रहा है', TV एक्टर अनुज सचदेवा संग हुई मारपीट, शख्स ने डंडे से पीटा

टीवी एक्टर अनुज सचदेवा ने फैंस के साथ एक शॉकिंग वीडियो शेयर किया है. 14 दिसंबर की रात उन पर हमला हुआ है. ये अटैक उनके मुंबई स्थित गोरेगांव सोसायटी में रहने वाले एक शख्स ने किया है. शख्स का दावा है कि अनुज के पेट डॉग ने उन्हें काटा. जिसके बाद उसने गुस्से में एक्टर संग गाली गलौच और मारपीट की.

अनुज पर जोरदार हमला

अनुज ने शख्स का उनके साथ मारपीट करते हुए वीडियो प्रूफ के तौर पर इंस्टा पर शेयर किया है. वीडियो में शख्स अनुज को मारने के लिए दौड़ता नजर आया है. वो डंडे से अनुज पर कई बार हमले करता है. गुस्से में शख्स कहता है- कुत्ते से कटवाएगा? जान से मार दूंगा इसे. ये लड़ाई देख वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, और मारपीट करने वाले शख्स को लेकर जाते हैं. अनुज ने शख्स की हरकत को अपने कैमरे में कैद किया. वो कहते हैं- इस आदमी ने मुझे मारा है डंडे से. असॉल्ट किया है. इसने मुझे मारने की कोशिश की है. फैंस अनुज संग सरेआम हुई इस मारपीट का वीडियो देखकर दंग हैं.

अनुज ने शेयर किया वीडियो

कैप्शन में अनुज ने लिखा- इससे पहले कि ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचाए या फिर मेरी प्रॉपर्टी को डैमज करे, मैं इस वीडियो को सबूत के तौर पर पोस्ट कर रहा हूं. इसने मुझे और मेरे डॉगी को रॉड से मारने की कोशिश की. बस इसलिए क्योंकि मैंने सोसायटी ग्रुप में इसकी गाड़ी के पार्किंग में गलत जगह पर खड़े होने की जानकारी दी थी. हार्मनी मॉल रेजिडेंसी. गोरेगांव वेस्ट. ये आदमी A विंग फ्लैट 602 का है. कृपया इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं. मेरे सिर से खून बह रहा है.

एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य, किश्वर मर्चेंट, नारायणी शास्त्री, सिंपल कौल, निधि सेठ, बंदगी कालरा जैसे तमाम सेलेब्स ने वीडियो देखकर हैरानी जताई है. उन्होंने एक्टर की चिंता करते हुए उनका हालचाल पूछा है. अनुज की बात करें तो वो आवारा कुत्तों के सपोर्ट में हमेशा से अपनी आवाज उठाते हुए हैं. उनके खुद का पेट डॉग है जिसका नाम सिंबा है.

वर्कफ्रंट पर अनुज को कई हिट टीवी शोज में देखा गया है. इनमें ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, मन की आवाज प्रतिज्ञा शामिल हैं.

