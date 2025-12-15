scorecardresearch
 
'तारक मेहता' के अब्दुल के पास 7 साल तक नहीं था काम, बयां किया बेरोजगारी का दर्द, बोले- संघर्ष किया...

'तारक मेहता' शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने बताया कि अपने हिट शो से पहले उनके पास 7 सालों तक कोई काम नहीं था. वो बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर काम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे.

'तारक मेहता' शो के अब्दुल (Photo: Instagram @officialsharadsankla19)
सब टीवी का सबसे आइकॉनिक शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हर कोई देखना पसंद करता है. इसमें ऐसे कई सारे किरदार हैं जो पल-पल हम सभी को हंसाते रहते हैं. शो में सोड़ा शॉप चलाने वाले अब्दुल यानी एक्टर शरद संकला को भी हर कोई जानता है. मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनके स्ट्रगल से वाकिफ हैं. 

'तारक मेहता' के अब्दुल का काम को लेकर स्ट्रगल

शरद संकला 'तारक मेहता' शो से पहले बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी 'बादशाह' फिल्म में काम किया है. उन्हें फिल्मों में छोटे रोल्स करते कई बार देखा गया. मगर शरद की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया, जब 7 सालों तक उनके पास कोई काम नहीं था. 

हाल ही में जूम संग बातचीत में शरद ने 'तारक मेहता' शो से पहले के अपने स्ट्रगल को याद किया है. उन्होंने कहा, 'बेरोजगारी ने काम के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया. मुझे काम की अहमियत मालूम हुई. मैं भगवान से दुआ करता हूं कि किसी की जिंदगी में ऐसा दौर ना आए. जिंदगी में हर किसी को अच्छे-बुरे दिन देखने पड़ते हैं. सभी नए-नए एक्टर्स से कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसे दिन जरूर आएं, क्योंकि ये दिन आपको काम की कीमत सिखाते हैं.'

'जब काम नहीं होता ना, तभी पता चलता है कि दाल-आटे का भाव क्या होता है. मैं कभी किसी को फोटो के लिए मना नहीं करता. मैंने बहुत से एक्टर्स को देखा है जो अपने फैंस से फोटो खिंचवाने से इनकार कर देते हैं. लेकिन ऐसे अनुभव आपको बहुत बड़ी सीख देते हैं और काम की अहमियत समझाते हैं.'

परिवार ने दिया साथ, इस तरह मिला 'तारक मेहता' शो

शरद संकला आगे बताते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार का साथ सबसे जरूरी था. यही वो दौर भी था जब असित मोदी ने उन्हें शो का ऑफर दिया. एक्टर ने कहा, 'मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा. इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए. घर पर बिना काम के 7 साल बैठने के बाद, मुझे असित कुमार मोदी का फोन आया.'

'अब मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 18 साल से काम कर रहा हूं. दर्शक मुझे बहुत प्यार देते हैं. मैं 7 साल तक काम की तलाश में संघर्ष किया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. धैर्य रखना पड़ता है, भगवान अंत में जरूर मदद करते हैं.'

