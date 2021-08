KKK11: सौरभ के निकलने पर दिव्यांका त्रिपाठी पर भड़के यूजर, कहा- 'शर्म करो', एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

खतरों के खिलाड़ी 11 शो को शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन शो लगातार ऑडियंस के निशाने पर बना हुआ है. शो में एक के बाद एक कुछ ऐसी अटपटी चीजें दिखाई गई हैं, जिसे शो के फैंस हजम नहीं कर पा रहे हैं. हाल ही के एपिसोड में सौरभ राज जैन के अनफेयर एलिमिनेशन के बाद से फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं और शो के फॉर्मेट से लेकर कई दूसरे कंटेस्टेंट्स को भी खरी-खोटी सुना रहे हैं.

दिव्यांका त्रिपाठी पर भड़के यूजर

अर्जुन बिजलानी, निक्की तंबोली कलर्स के बाद अब फैंस के निशाने पर दिव्यांका त्रिपाठी हैं. एक यूजर ने ट्विटर पर दिव्यांका को खरी खोटी सुनाई है, जिसका उन्होंने अब जवाब दिया है. यूजर ने दिव्यांका को ट्रोल करते हुए लिखा, "दिव्यांका बहुत चालाक थीं. पहले उन्होंने अर्जुन बिजलानी के फैसले को सपोर्ट किया और फिर मीठी बनकर सौरभ की जीत की विश मांगने लगीं. शर्म आनी चाहिए."

दिव्यांका त्रिपाठी ने अब जवाब देते हुए लिखा है, "माई डियर मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी समझाउंगी क्योंकि मुझे सौरभ बहुत पसंद हैं. मैं सरकास्टिक थी. मैंने पहले और बाद में बहुत सी चीजें कहीं थीं, जैसे की वो वेजिटेरियन है, जो नहीं दिखाया गया है (शायद ब्रॉडकास्टिंग नियमों के लिए, जो जस्टिफाइड है). आप जो टीवी पर देखते हैं चीजें उससे कहीं ज्यादा होती हैं."

ब्लैक फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर की मिरर सेल्फी वायरल, तारा सुतारिया बोलीं- Gorg

My dear, I shouldn't explain but since I'm so fond of @saurabhraajjain I will. I was sarcastic...I said many things before and after like he's a vegetarian which wasn't shown (for broadcasting rules maybe, which is justified).

There's more to what you see on TV. https://t.co/33ANmXoyUj