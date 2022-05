'फैशन के नाम पर लोग न्यूड फोटो शेयर करने लगेंगे', क्या Rahul Vaidya ने Urfi Javed पर साधा निशाना?

फैशन वर्ल्ड में हर गुजरते दिन के साथ नए-नए बदलाव हो रहे हैं. आज के दौर में फैशन के मायने तेजी से बदल रहे हैं. मॉडर्न टाइम में छोटे कपड़ों को ही ट्रेंडी और ग्लैमरस माना जाता है. लेकिन ग्लैमरस दिखने और फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कई लोग हदें पार करने लगे हैं. सिंगर और बिग बॉस फेम राहुल वैद्य ने अब लोगों के जरूरत से ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनने पर चिंता जताई है.

राहुल वैद्य ने रिवीलिंग फैशन पर कही ये बात

राहुल वैद्य ने किसी का नाम लिए बिना ही रिवीलिंग कपड़े पहनने वालों को लताड़ लगाई है. राहुल वैद्य ने अपने ट्वीट में लिखा- मैंने इंस्टाग्राम पर आज एक फोटो देखी थी. मेरी पत्नी ने उसे मुझे भेजा था. मेरे शब्दों को याद रखिएगा- आने वाले सालों में लोग फैशन और ट्रेंड के नाम पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने लगेंगे. सबूत के लिए इस ट्वीट को सेव कर लीजिए.

I saw a photo today on Instagram. My wife sent it to me. And mark my words “In the coming years people will start posting nudes in the name of fashion or trend”! Save this tweet for evidence. 🐒 God bless us

क्या राहुल ने उर्फी जावेद पर साधा है निशाना?

अब राहुल वैद्य ने किसकी तरफ इशारा करके ये बात कही है. यह तो वो खुद ही बता सकते हैं. लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि राहुल वैद्य ने कमेंट उर्फी जावेद के लेटेस्ट लुक पर किया है, जिसमें उन्होंने न्यूड कलर का अंडरगारमेंट पहना है.

एक यूजर ने राहुल के ट्वीट के रिप्लाई में उर्फी जावेद का न्यूड अंडरगारमेंट पहने हुए फोटो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा- मुझे लगता है कि उन्होंने इसे कहा है.

फैशन पर ज्ञान देने पर राहुल खुद ही हो गए ट्रोल

राहुल वैद्य के इस कमेंट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. सभी लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर राहुल ने बात किसके लिए कही होगी. वहीं, कुछ लोग राहुल वैद्य के ट्वीट पर उनकी पत्नी दिशा परमार की बिकिनी फोटो पोस्ट कर उन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने दिशा की बिकिनी फोटो शेयर करते हुए लिखा- कहीं वो फोटो ये तो नहीं.

कुछ यूजर्स राहुल वैद्य को शर्टलेस फोटो शेयर करने पर भी खरी-खोटी सुना रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या से न्यूड होना नहीं है?

Sir with all due respect if this is not nudity then how can anything else be called nudity...and if you are afraid of nudity in name of trend or fashion you should have opposed it when men started posting shirtless pictures pic.twitter.com/BUygghFtOm