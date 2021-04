ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर भड़के सिद्धार्थ शुक्ला- लोग कितना नीचे गिर चुके हैं

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखना पसंद करते हैं. इस समय देश में कोविड-19 की लहर है और हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है. देश में इस पैंडेमिक से हाहाकार मचा हुआ है. ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के लिए मारा-मारी चल रही है. हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने उन लोगों पर निशाना साधा है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से मुनाफा कमाने के पीछे हैं. उन्होंने एक ट्वीट किया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सिद्धार्थ का ट्वीट

एक्टर ने इंसानियत के खत्म होने की बात पर कई चीजें कही. उन लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है, इंसान की जिंदगी? सिद्धार्थ ने ट्वीट में लिखा, "देखकर दुख हो रहा है कि लोग कितने नीचे गिर चुके हैं जो ऑक्सीजन सिलैंडर और दवाइयों से मुनाफा कमाने में लगे हैं, जिनसे लोगों की जान बच सकती है. लोग मर रहे हैं, आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज, इंसान की जिंदगी है." इसके साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला ने टूटे हुए दिल वाली इमोजी बनाई है.

It’s so sad to see Soul power of we humans drop to such levels where we hoarding oxygen cylinders, medicines that could be life saving just to make profits .... people are dying out here ! The cheapest thing today is human life ! 💔

फैन्स ने किया रिएक्ट

सिद्धार्थ शुक्ला के इस ट्वीट पर फैन्स और ट्रोल्स दोनों ही कॉमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इंसान के लालचीपन की कोई लिमिट नहीं है. जितना ज्यादा हमारे पास होता है, हमें उतना और चाहिए होता है. कई लोग ऐसे भी हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी राशन, शराब, जनरल दवाइयों और रेमडेसिवीर इंजेक्शन और सिलेंडर खरीदकर रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है. यह सोचकर कि मैं जिंदा रहूं, बाकी सब भाड़ में जाएं."

There is no limit human greed.More We have,More We want.

There r ppl who are'nt even Covid +Ve yet but still hoarding Groceries,Alcohol,general Medicines along wd Remdesivir vials and 02 cylinders just bcz they have money.

As long as "I" am alive by any means,Rest can go to hell