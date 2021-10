Sidharth के आखिरी सॉन्ग 'Adhura' का पोस्टर रिलीज, शहनाज संग दिखी केमिस्ट्री

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की फेवरेट रही है. सिडनाज को ऑफस्क्रीन या ऑनस्क्रीन एक साथ देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे. लेकिन 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद लाखों दिलों में राज करने वाली सिडनाज की जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई. लेकिन सिडनाज के फैंस अब अपनी फेवरेट जोड़ी को आखिरी बार स्क्रीन पर देख सकेंगे.

शहनाज संग सिद्धार्थ के आखिरी सॉन्ग का पोस्टर रिलीज



शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी सॉन्ग (sidharth shukla and shehnaaz gill last song) अधूरा जल्द ही रिलीज होने वाला है. फैंस को आखिरी बार सिडनाज को एक साथ स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा. सॉन्ग के रिलीज से पहले ही मेकर्स ने सॉन्ग का पोस्टर रिलीज कर दिया है. अधूरा गाने की सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शहनाज संग सिद्धार्थ के आखिरी गाने का पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया है. अधूरा सॉन्ग 21 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा.

श्रेया ने पोस्टर शेयर करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के लिए दिल को छू लेने वाला एक ट्रिब्यूट नोट भी लिखा है. श्रेया ने लिखा- 'वो स्टार थे और हमेशा रहेंगे. लाखों दिलों का प्यार हमेशा चमकता रहेगा. हैबिट हमारा अधूरा सॉन्ग #Adhura है पर फिर भी पूरा रहेगा. सिडनाज का यह आखिरी गाना, हर फैन की ख्वाहिश है और हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगा.'

He was a star and will be forever.. The love of millions of hearts will shine bright forever. #Habit our unfinished song.. #Adhura hai par phir bhi poora rahega.. #Sidnaaz ka yeh aakhri gaana, har fan ki khwahish, hamesha ke liye humare dilon mein zinda rahega. pic.twitter.com/CTWkr1wXzR