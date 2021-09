सिद्धार्थ ने तोड़ा शहनाज से किया वादा, कहा था- तू 70 साल की हो जाए, मैं जिंदा रहा तो कॉल करेगी

रियलिटी शो बिग बॉस में तमाम सितारे आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो फैंस के जेहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं. एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी उन कुछ ही स्टार्स में से एक हैं. बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला पहले दिन से ही छाए रहे. उनकी दमदार पर्सानालिटी उभरकर सामने आई. सिद्धार्थ के बेबाकपन को फैंस ने खूब पसंद किया.

शो में एक और चीज जो सबसे ज्यादा पसंद की गई वो थी पंजाबी सिंगर संग सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती. शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती के खूब चर्चे हुए. दोनों शुरू से आखिरी तक एक-दूसरे के साथ रहे. शहनाज गिल के लिए सिद्धार्थ की केयरिंग पसंद की गई. दोनों को फैंस ने सिडनाज नाम दिया था. अब जब सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं हैं तो फैंस लगातार सिद्धार्थ के पुराने वीडियोज शेयर कर रहे हैं.



जब Sidharth Shukla ने की थी लव लाइफ, गुस्से पर खुलकर बात

The day this scene/emotions/attachment gets recreated , then question them!



“ agar tu 70 years ki bhi hojayegi aur agar mein zinda raha toh to mujhe call kregi”😭♥️#SidNaaz pic.twitter.com/acp5Kt9BLu