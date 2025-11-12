BB: बॉडीशेम हुए शहबाज बदेशा, फरहाना भट्ट पर भड़कीं गर्लफ्रेंड कशिश, सलमान से लगाई गुहार

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा के लुक्स और पर्सनैलिटी पर आपत्तिजनक कमेंट किया गया. शहबाज अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर चौंक भी पड़े. फरहाना भट्ट ने एक बहसबाजी के दौरान शहबाज को 'गंजा' और 'गेंडा' कहकर बॉडी शेम किया, जिससे शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल ने काफी नाराज हैं.

कशिश ने जताई नाराजगी

कशिश ने शहबाज को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने सलमान खान, बिग बॉस और जियो हॉटस्टार रिएलिटी के पेज को टैग करते हुए अपनी बात कही.

कशिश ने लिखा- “हर कोई बॉडी शेमिंग के खिलाफ बोलता है, लेकिन जब यही चीज बिग बॉस के घर में होती है, तो कोई कुछ नहीं कहता. आज शहबाज को अपमानित किया गया, और किसी ने उनका साथ नहीं दिया. मैं बिग बॉस और सलमान सर से अनुरोध करती हूं कि इस तरह की हरकत करने वालों को वीकेंड का वार में जरूर टोका जाए.”

कशिश अग्रवाल की स्टोरी

शहबाज हुए बॉडीशेम का शिकार

दरअसल, फरहाना घर के काम, खासकर बर्तन धोने और वॉशरूम साफ करने से इनकार कर रही थीं. इस पर शो के कप्तान अमाल मलिक, जो शहबाज के अच्छे दोस्त भी हैं, ने उन्हें फटकार लगाई. जब शहबाज ने फरहाना से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ड्रामा न करें, तो फरहाना ने पलटकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी- “तू फेक है, तेरे सिर पर बाल नहीं हैं… गेंडा है तू, गेंडा.”

इस घटना से शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश बेहद आहत हुईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई और सलमान से इस पर रोशनी डालने की उम्मीद की है. कशिश ने ये भी कहा कि बार-बार ऐसी बातें सुनना किसी के भी आत्मसम्मान के लिए तकलीफदेह है, खासकर जब ये नेशनल टीवी पर हो रहा हो.

ट्रेंड हुए शहबाज

सोशल मीडिया पर अब फैंस ने #StandWithShehbaz ट्रेंड शुरू कर दिया है. दर्शक फरहाना भट्ट के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं और शो में बढ़ती बॉडी शेमिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.

मालूम हो कि, इससे पहले भी घर में अशनूर कौर को बॉडीशेम किया जा चुका है. इस पर वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद तीनों की क्लास लगाई थी. अब देखना होगा कि आने वाले वीकेंड शहबाज के लिए क्या बातें कही जाती हैं.

