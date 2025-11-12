scorecardresearch
 

Feedback

BB: बॉडीशेम हुए शहबाज बदेशा, फरहाना भट्ट पर भड़कीं गर्लफ्रेंड कशिश, सलमान से लगाई गुहार

बिग बॉस में शहबाज बदेशा को फरहाना भट्ट ने बॉडी शेम किया. इस पर उनकी गर्लफ्रेंड काशिश ने कड़ी नाराजगी जताई और बिग बॉस से कार्रवाई की मांग की. कशिश ने ये भी कहा कि बार-बार ऐसी बातें सुनना किसी के भी आत्मसम्मान के लिए तकलीफदेह है.

Advertisement
X
नाराज हुईं शहबाज की गर्लफ्रेंड (Photo: Instagram @Kashish-aggarwaal)
नाराज हुईं शहबाज की गर्लफ्रेंड (Photo: Instagram @Kashish-aggarwaal)

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा के लुक्स और पर्सनैलिटी पर आपत्तिजनक कमेंट किया गया. शहबाज अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर चौंक भी पड़े. फरहाना भट्ट ने एक बहसबाजी के दौरान शहबाज को 'गंजा' और 'गेंडा' कहकर बॉडी शेम किया, जिससे शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल ने काफी नाराज हैं.

कशिश ने जताई नाराजगी

कशिश ने शहबाज को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने सलमान खान, बिग बॉस और जियो हॉटस्टार रिएलिटी के पेज को टैग करते हुए अपनी बात कही. 

सम्बंधित ख़बरें

Shehbaz badesh tanya mittal fight, bigg boss
शहनाज के भाई को तान्या ने कहा 'निकम्मा', सुनकर रो पड़े शहबाज  
Shehnaz gill says her season bigg boss 13 was best
शहबाज के लिए 'बिग बॉस' देखती हैं शहनाज, भाई के बिहेवियर का बताया सच 
Shehbaz Badesha trolled for using Siddharth Shukla name in Bigg boss 19
सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर फंसे शहबाज, वोट मांगने पर फैंस ने लगा दी क्लास 
salman khan bigg boss
'मजाक के नाम पर बदतमीज कर रहे शहबाज', शहनाज के भाई को सलमान ने डांटा  
Salman Khan bigg boss 19
वीकेंड का वार में सलमान इन कंटेस्टेंट्स की लगाएंगे क्लास 

कशिश ने लिखा- “हर कोई बॉडी शेमिंग के खिलाफ बोलता है, लेकिन जब यही चीज बिग बॉस के घर में होती है, तो कोई कुछ नहीं कहता. आज शहबाज को अपमानित किया गया, और किसी ने उनका साथ नहीं दिया. मैं बिग बॉस और सलमान सर से अनुरोध करती हूं कि इस तरह की हरकत करने वालों को वीकेंड का वार में जरूर टोका जाए.”

कशिश अग्रवाल की स्टोरी

शहबाज हुए बॉडीशेम का शिकार

दरअसल, फरहाना घर के काम, खासकर बर्तन धोने और वॉशरूम साफ करने से इनकार कर रही थीं. इस पर शो के कप्तान अमाल मलिक, जो शहबाज के अच्छे दोस्त भी हैं, ने उन्हें फटकार लगाई. जब शहबाज ने फरहाना से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ड्रामा न करें, तो फरहाना ने पलटकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी- “तू फेक है, तेरे सिर पर बाल नहीं हैं… गेंडा है तू, गेंडा.”

Advertisement

इस घटना से शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश बेहद आहत हुईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई और सलमान से इस पर रोशनी डालने की उम्मीद की है. कशिश ने ये भी कहा कि बार-बार ऐसी बातें सुनना किसी के भी आत्मसम्मान के लिए तकलीफदेह है, खासकर जब ये नेशनल टीवी पर हो रहा हो.

ट्रेंड हुए शहबाज

सोशल मीडिया पर अब फैंस ने #StandWithShehbaz ट्रेंड शुरू कर दिया है. दर्शक फरहाना भट्ट के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं और शो में बढ़ती बॉडी शेमिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.

मालूम हो कि, इससे पहले भी घर में अशनूर कौर को बॉडीशेम किया जा चुका है. इस पर वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद तीनों की क्लास लगाई थी. अब देखना होगा कि आने वाले वीकेंड शहबाज के लिए क्या बातें कही जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement