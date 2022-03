Shark Tank India फेम Ashneer Grover के इस्तीफे के बाद इंटरनेट पर छाए फनी मीम्स, यूजर्स बोले- भाई तू नौकरी ढूंढ

बिजनेस टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के जज रहे अशनीर ग्रोवर को शो की वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिली है. लेकिन वो कई विवादों में भी फंसते दिखे. हैरानी की बात ये है कि BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कंपनी और इसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है.

अशनीर ग्रोवर के भारतपे से बाहर निकलने की खबर जैसे ही सामने आई, इंटरनेट यूजर्स ने शो शार्क टैंक इंडिया में उनकी बोली हुई फेमस लाइन्स पर फनी मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए. शो के दौरान अशनीर ने कुछ लाइनें कही थीं, जिनपर अब यूजर्स मीम्स बना रहे हैं. अशनीर ने कहा था- 'ये सब दोगलापन है', 'अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो', 'तुझसे ना हो पाएगा'.

सोशल ंमीडिया पर छाए फनी मीम्स

अशनीर ग्रोवर के भारतपे से इस्तीफा देने के बाद एक यूजर ने मीम शेयर किया, जिसमें पब्लिक की तरफ से उनके लिए उन्हीं का डायलॉग लिखा गया है- भाई तू नौकरी ढूंढ. तुझसे ना हो पाएगा.

एक दूसरे यूजर ने दीपिका पादुकोण के फेमस गाने बलम पिचकारी से एक्ट्रेस की फोटो शेयर की और फोटो पर शार्क टैंक इंडिया में अशनीर ग्रोवर द्वारा रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स की तरफ से लिखा- इतना मजा क्यों आ रहा है?

यहां देखें यूजर्स कैसे-कैसे मीम्स शेयर कर रहे हैं-

