सात फेरों के बाद किया निकाह, कृष पाठक की हुईं सारा खान, बेटे की शादी में नहीं दिखे सुनील लहरी

टेलीविजन एक्ट्रेस सारा खान की खुशियां सातवें आसमान पर हैं. लंबे समय तक एक-दूसरे को जानने के बाद सारा और कृष पाठक शादी के बंध चुके हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. वेडिंग फोटोज के साथ उन्होंने खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है.

और पढ़ें

कृष की हुईं सारा

सारा खान टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. 5 दिसबंर को उन्होंने कृष पाठक से शादी करके जिंदगी का नया सफर शुरू किया. सारा और कृष ने हिंदू-मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से शादी की है. पहले सारा-कृष ने हिंदू रीति रिवाज से की. इसके बाद दोनों ने पूरे रीति-रिवाज से निकाह किया.

वेडिंग डे पर सारा लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनीं. निकाह के वक्त उन्होंने येलो एंड व्हाइट कलर का लहंगा चोली पहना था. दुल्हन के जोड़े में सारा फैन्स का दिल जीतती दिखीं. नई दुल्हन के चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल रहा. दूल्हे राजा कृष ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी. सारा ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कुबूल है से सात फेरे तक... हमारे प्यार ने अपनी कहानी खुद लिखी, और दोनों की दुनिया ने हां कहा.

Advertisement

फैन्स और सेलेब्स कपल को शादीशुदा जिंदगी की बधाई दे रहे हैं. न्यूली वेड्स कपल को देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि इनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे.

कौन हैं कृष पाठक?

कृष पाठक रामायण सीरियर में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं. कृष की मां भारती पाठक हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है. कृष की शादी में उनकी मां भारती तो नजर आईं, लेकिन सुनील लहरी कहीं नहीं दिखे. वर्कफ्रंट की बात करें, तो पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए कृष ने एक्टिंग को अपना करियर बनाया. 'पीओडब्ल्यू- बंदी युद्ध के' और 'ये झुकी झुकी सी नजर' जैसे धारावाहिकों में काम किया है.

सारा की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें, तो कृष से ये उनकी दूसरी शादी है. सारा की पहली शादी एक्टर अली मर्चेंट से हुई थी, लेकिन दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. सारा से तलाक के बाद अली ने अंदलीब जैदी से शादी कर ली. सारा अब कृष की दुल्हन बन चुकी हैं.

---- समाप्त ----